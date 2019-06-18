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Uluslararası İlişkiler Uzmanı Adil'den Suriye değerlendirmesi: İdlib sadece siyonistlerin bir oyunu

Yeniakit.com.tr'ye konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Adil, "Siyonist güçlerin ana hedefi Suriye'ye barışı getirmemek ve savaşın devam etmesini sağlamak. İdlib aslında sadece bir oyun." dedi.

18 Haziran 2019 Salı 10:33

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Adil, Suriye'de yaşanan iç savaşa ilişkin yeniakit.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu. "İdlib aslında sadece bir oyundur." diyen Adil, "Suriye meselesinde ne zaman siyasi çözüm yaklaşırsa aynısı yaşanıyor. Türkiye, İran ve Rusya somut neticeye yaklaştığı anda sıkıntılar baş gösteriyor." ifadelerini kullandı.

'ABD ve siyonist güçler, çözüm istemiyor'

İdlib'de savaşan grupları, El Nusra ve Suudi Arabistan gibi ABD ve siyonist güçlerin de desteklediğine dikkat çeken Adil, şunları söyledi:

"İdlib'de savaşın devam etmesini istiyorlar. 'Yeter ki Türkiye, İran ve Rusya bir çözüm üretmesin.' diyorlar."

"İdlib'de savaş devam ettiği sürece Türkiye enerji kaybediyor." ifadelerini kullanan Adil, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'ye yeni bir mülteci göçü yaşanabilir. İdlib'de savaş devam ettiği sürece Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler geriliyor. Aynı zamanda ufak da olsa Ankara ve Tahran arasında da sorunlar yaşanıyor. Siyonist güçlerin ana hedefi Suriye'ye barışı getirmemek ve savaşın devam etmesini sağlamak."

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:33
  1. Ankara
  2. İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Adil

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