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Aktüel Uluslararası Göç Örgütü: Senegal'deki tekne faciasında ölü sayısı en az 140
Aktüel

Uluslararası Göç Örgütü: Senegal'deki tekne faciasında ölü sayısı en az 140

Yeniakit Publisher
2020-10-30 05:42:25 -
Uluslararası Göç Örgütü: Senegal'deki tekne faciasında ölü sayısı en az 140

DAKAR (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Senegal'de geçen hafta yaşanan tekne faciasında en az 140 kişinin öldüğünü duyurdu.

IOM'den yapılan açıklamada, Senegal'den İspanya'ya gitmek üzere yola çıkan ve yaklaşık 200 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu en az 140 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

IOM, olayı "2020'de yaşanan en büyük düzensiz göç felaketi" olarak niteledi.

Senegal makamlarından daha önce yapılan açıklamada, ölü sayısı 20 olarak belirtilmişti.

İspanya'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne, 24 Ekim'de motor arızası nedeniyle başkent Dakar'a 80 kilometre mesafedeki Mbour kenti açıklarında batmıştı.

Senegal'de özellikle genç işsizlerin fazla olduğu bölgelerdeki gençler, balıkçı tekneleri ve botlarla kaçak yollardan İspanya'ya gitmeye çalışıyor.

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