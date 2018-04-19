Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Onursal Başkanı olduğu kongre, "Medeniyetlerin Beşiğinde Anadolu Tıbbı" sloganıyla Türkiye'de ilk kez gerçekleştiriliyor.

İstanbul Kongre Merkezi'nde açılışı Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kongre, Türkiye'nin geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında uluslararası ölçekte konumlandırılması, bilimsel kültürel ve sosyolojik alanda bulunan karşıtlık algısının değiştirilmesi, modern tıp ve tamamlayıcı tıbbın entegrasyonunun sağlanması amacıyla hayata geçirildi.

GELENEKSEL TIPÇILAR TÜRKİYE'DE BULUŞTU

Dünyaca tanınan uzmanların da katımıyla düzenlenen kongreye 30 ülkeden 115 yabancı konuk ve 178 bilim insanı katılıyor. DSÖ'yü temsilen Dr. Zhang Qi ve Dr. Edward Kelley'in de yer alacağı kongre kapsamında, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanlarına katkı sunan bilim insanlarının bildiri, poster sunumları, vaka tartışmaları ve atölye çalışmaları ele alınacak.

Ayrıca kongre kapsamında halka açık Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Fuarı da düzenlenecek. Fuar alanında kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının tanıtım stantları ile halkın geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanındaki farkındalığının artırılması hedefleniyor.

Kongre, eş zamanlı düzenlenen bilimsel oturum ve çalışmaların ardından 22 Nisan'da sona erecek.