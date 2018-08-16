THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Uluslararası Finans Enstitüsü'nden TL raporu!

Washington'daki Uluslararası Finans Enstitüsünden (IIF), Türk Lirası'nın "adil değerinin altında" olduğu belirtildi. Raporda, Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla ihracattaki artış ve ithalattaki sıkılaşma aracılığıyla Türkiye'nin cari açığının azalacağının da altı çizildi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 08:09
Uluslararası Finans Enstitüsü'nden TL raporu!

IIF'in yayınladığı "Ekonomik Görüşler: Türkiye'nin Bilanço Dengesi Görünümü" başlıklı raporda, "Türk Lirası şu anda adil değer tahminimizin önemli derecede altında." ifadesine yer verildi. 

Raporda, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun kararlı ve iyi ayarlanmış politikalarla yönetilebileceğinin kaydedildiği raporda, bunlar arasında uygun mali düzenlemeler ve ABD ile yaşanan gerginliğin yatıştırılmasına işaret edildi.

Ayrıca raporda, Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla ihracattaki artış ve ithalattaki sıkılaşma aracılığıyla Türkiye'nin cari açığının azalacağının altı çizildi. 

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 08:09
  1. abd
  2. türkiye
  3. ekonomi
  4. uluslararası finans enstitüsü
  5. türk liresi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çağrı marketten yaptırımlara karşı yatırım
    1. Çağrı marketten yaptırımlara karşı..
    2. Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    3. Dolar düşüşe devam ediyor
    4. HDP, ekonomik sıkıntıyı Öcalan'a bağladı
    5. Ehliyet sınav sonuçları MEB MTSK 4..
    6. Devlet Bahçeli: Türk milletine sökmez
    7. 'Türkiye'nin ve oradaki..
    8. 2018/MTSKS-3 ehliyet sınav sonuçları..
    9. Refah Sınır Kapısı Bayram tatilinde..
    10. ABD'den K. Kore ile ilişkili kişi ve..
    11. Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici..
    12. Zilhicce ayı ilk günü ne zaman?..
    13. Kurban fiyatları İstanbul! 2018..
    14. Sürücülere kötü haber! Zam geldi
    15. KYK yurt ücreti ne kadar?
    16. Serbest piyasada dolar ne kadar?
    17. Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların..
    18. Ehliyet yenileme evrakları 2018..
    19. Ambargo uygulanan ABD ürünleri listesi
    20. Şırnak'ta terör operasyonu: 31 kişi..
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Dolar tepetaklak! Yeni güne...
    Dolar tepetaklak! Yeni güne...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    HDP'liler birbirine girdi! Temelli'den Demirtaş'a cevap
    HDP'liler birbirine girdi! Temelli'den Demirtaş'a cevap
    Yiğit Bulut'tan ilginç sözler: Türk-Rus imparatorluğu...
    Yiğit Bulut'tan ilginç sözler: Türk-Rus imparatorluğu...