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Uluslararası Fair Play Konseyinden Altınordu'ya ziyaret

- Uluslararası Fair Play Konseyi Başkanı Jeno Kamuti:"Altınordu fantastik bir kulüp. Saha içinde ve dışında verilen eğitimler çok önemli. Çocukların mutluluğu ise her şeyin ötesinde"

26 Ocak 2019 Cumartesi 15:23
Uluslararası Fair Play Konseyinden Altınordu'ya ziyaret


İZMİR (AA) - Uluslararası Fair Play Konseyi (CIFB) Başkanı Jeno Kamuti, Altınordu'nun fantastik bir kulüp olduğunu belirtti.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Kamuti'nin Dünya Fair Play Ödülü'ne aday gösterilen Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan için İzmir'e geldiği ve kulüp tesislerinde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamuti, Altınordu gibi bir kulüple daha önce hiç karşılaşmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dinlemek ve yaşamak çok farklı şeyler. Sayın Erdoğan Arıpınar, Altınordu ile ilgili bize bugüne kadar çok şey anlattı. Ancak gelip, 30 milyon Türk genci için yapılanları görünce çok duygulandım. Altınordu fantastik bir kulüp. Saha içinde ve dışında verilen eğitimler çok önemli. Çocukların mutluluğu ise her şeyin ötesinde."

Kamuti'nin çok özel bir isim olduğunu aktaran Seyit Mehmet Özkan ise Kamuti'nin ilk spora başladığı günden bu yana "İyi birey, iyi vatandaş, iyi sporcu" düşüncelerini temsil ettiğini kaydetti.

Kendisinin başlı başına bir başarı hikayesi olduğunu belirten Özkan, "Kendisine felsefemizi anlattık ve iyi birey olmanın bizler için ne kadar önemli olduğunu gösterdik. Spor yapan binlerce çocuğumuz ile bir araya gelmesi onu gerçekten çok etkiledi. Biz, kendimizi bu toprakların çocuklarına adadık ve bunun anlaşılması gurur verici bir olay." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 15:23
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