Uluslararası EbûMansûr el-Mâtürîdi ve Te’vîlâtü’l-Kur’ân Sempozyumu’nun açılışı gerçekleştirildi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu’nda iki gün boyunca sürecek EbûMansûr el-Mâtürîdi ve Te’vîlâtü’l-Kur’ân Sempozyumu’nun Açılış Törenine Başkan Hasan Can ve Eşi Saliha Can’ın yanı sıra; AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Marmara Üniversitesi Rektörü Erol Özvar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı İdris Güllüce, Diyanet İşleri Eski Başkanları Dr. Tayyar Altıkulaç, Prof. Dr. Ali Bardakçıoğlu ve Prof. Dr. Said Yazıcı, İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, Ümraniye Müftüsü Muharrem Gül, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, akademisyenler, öğretmenler, din adamları ve öğrenciler katıldı.

Program esnasında Başkan Hasan Can; Akit TV, TGRT Haber, A Haber, TV NET, İHA, DHA, 24 TV, TRT Haber, Ülke TV ve Beyaz TV gibi yayın organlarınasempozyum hakkında bilgilendirmede bulundu.

Program, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Safi Arpaguş’un Kur’an tilaveti ile başladı.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can; “Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bütün dostlarımızı sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hepiniz sempozyumumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Büyük bir âlim ve fazıl olmasına rağmen Türkiye’deki insanımızın çok tanımadığı Ebu Mansur’la ilgili bir çalışma yapıyoruz. “İmamü’l-mütekellimin” olarak bilinen Ebu Mansur, öldükten sonra da yaşayan insanlardan biridir. Farklı alanlarda yaptığı çalışmalarla İslam düşünce tarihinde önemli bir yere sahiptir. Onun temel görüşleri çerçevesinde dini muhafaza etme ve bilgi elde etme yöntemleri Türkiye’de akademisyenlere ve araştırmacılara yol göstermeye devam ediyor. İki kök ekolden biri olan EbûMansûr el-Mâtürîdi’nin yol açtığı ekolün tam olarak aktarılabilmesi büyük öneme haizdir. İslam’ın doğru anlatılmaması “İslamofobi”ye yol açmaktadır. İslam’ın tüm insanlığa bir mesajı var; bu mesajı ancak doğru bir dil ve yöntemle anlatabiliriz. EbûMansûr el-Mâtürîdi’ye artan ilginin bir sebebi de bu mesajı anlatabilmektir” dedi. Sempozyumda hem Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ın Türkçeye kazandırılması hem de EbûMansûr el-Mâtürîdi ve eserinin enine boyuna incelenecek olmasıyla 2 güzelliği bir arada yaşadıklarını dile getiren Başkan Hasan Can; eserin 12 cildinin yayınlandığını, aslında 17 cildin tamamını sempozyum tarihine yetiştirmek istediklerini fakat çeviri konusunda titizlenilmesi nedeniyle kalan 5 cildin birkaç ay içinde neşredilmesini ümit ettiklerini söyledi. Başkan Hasan Can Te’vîlâtü’l-Kur’ân çeviri sürecinden ve hoca Prof. Dr. Bekir Topaloğlu’nun Eser için yazmış olduğu “Çeviriye Dair” yazısında kendisi için yazmış olduğu övgüleri dünyada ve ahirette göğsünde bir madalya gibi taşıyacağını söyledi.

Başkan Hasan Can: “Kültürel faaliyetlerin yerel yönetimlerde önemini biliyoruz. Hamdolsun bu bilinçle birçok kültürel faaliyete imza attık. Marmara Üniversitesi’yle 4-5 sempozyum gerçekleştirdik. Sempozyumları kitap hâline getirmek suretiyle ilim dünyasına sunuyoruz. İnşallah yurt içi ve yurt dışından 65 akademisyenin tebliğ sunacağı; Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 3 dilde 17 oturumdan oluşan sempozyumumuzu da kitaplaştırarak herkesin bu çalışmadan istifade etmesini sağlayacağız” dedi. Başkan Hasan Can; çeviri faaliyetleri ve sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ederek sempozyumun hayırlı hizmetlere vesile olması duasında bulunarak konuşmasını sonlandırdı.

Marmara Üniversitesi Rektörü Erol Özvar; açılışta yaptığı konuşmada, İmam EbûMansûr el-Mâtürîdi ve Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ın önemini anlatarak sempozyum hakkında bilgi verdi. Bu tür çalışmaların öneminden bahseden Özvar; başta Başkan Hasan Can olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programda bir konuşma yapan Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Tayyar Altıkulaç: Türkiye’de İmam EbûMansûr el-Mâtürîdi ile ilgili yapılan çalışmaların tarihi hakkında bilgi vererek EbûMansûr el-Mâtürîdi’nin genellikle “Kelamcı” olarak tanındığını fakat “Mütefessir” yönünü de ön plana çıkaracak çalışmalar da yapılması gerektiğini söyledi. Altıkulaç, sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Diyanet İşleri Eski Başkanı Ali Bardakçıoğlu da programda bir konuşma yaptı. Bardakçıoğlu; İslam düşünce geleneğinin doğru anlaşılmasının öneminden bahsederek sempozyumun dinî ilimler alanında yapılan önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. RaşitKüçük programda bir konuşma yaparak dünyaya vereceğimiz mesajların daha iyi bir şekilde iletilebilmesi için EbûMansûr el-Mâtürîdi ve eserinin bilinmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Raşit Küçük; EbûMansûr el-Mâtürîdi’nin ve eserinin anlaşılması açısından önemli olan sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Said Yazıcı da programda bir konuşma yaparak İmam EbûMansûr el-Mâtürîdi hakkındaki çalışmalardan bahsederek sempozyumun önemini dile getirdi ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Müslümanların üslubu hususuna önem verilmesi gerektiğinden de bahseden Yazıcı, gelenekte fikirlerin tartışmasından hakikat doğacağını söyleyerek katılımcıları selamladı.

Protokol konuşmalarının ardından Prof. Dr. M. Saim Yeprem’in başkanlığında ve Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz, Dr. Mustafa Ceric, Prof. Dr. AbdulhamitAşşak, Prof. Dr. Metin İzeti’nin katılımıyla gerçekleşen ve EbûMansûr el-Mâtürîdi ve Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ın din tarihi ve İslam düşüncesindeki yerinin konu edildiği açılış oturumuyla sempozyum başlamış oldu.

EbûMansûr el-Mâtürîdi ve Te’vîlâtü’l-Kur’ân Sempozyumu, 2-3 Kasım 2018’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu’nda devam edecek.