12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurmuştu! Okul bahçesindeki dehşetin görüntüleri çıktı
Mersin'in Anamur ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Öğrencisinin okul bahçesinde tüfekle vurduğu müdür ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış okulda eğitime 1 gün ara verilmişti.
Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) tüfekle gittiği okulunun bahçesinde okul müdürü Ender Kara'ya (39) ateş etti. Ağır yaralanan Kara, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, öğrenci ve babası Y.K'yi gözaltına aldı.
Doktorların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın hayati tehlikesi sürerken okulda eğitime 1 gün ara verildi.
Yaşanan dehşetin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde okul bahçesinde oturan Kaya’ya yaklaşan öğrencinin ateş etmesi ve vurulan müdürün panikle yardım istemesi yer aldı.