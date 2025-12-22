İçişleri’nden caydırıcı adım: 6 kez kırmızı ışık ihlal edene direksiyon yasak
İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenlemeyle, kırmızı ışık ihlalini 6 kez yapan sürücüler trafikten kalıcı olarak men edilecek, ehliyetleri iptal edilecek.
İçişleri Bakanlığı, trafikte can kayıplarına yol açan kırmızı ışık ihlallerine karşı yeni ve sert bir düzenleme hazırladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni uygulamayla birlikte 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyetinin iptal edileceğini açıkladı.
İHLALLER TEK TEK TAKİP EDİLECEK
Bakanlık tarafından hazırlanan düzenlemeye göre, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler kayıt altına alınarak sistemli biçimde izlenecek. Yetkililer, geçtiğimiz yıl yalnızca kırmızı ışık ihlali nedeniyle 137 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, caydırıcılığın artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.
KADEMELİ CEZA SİSTEMİ GELİYOR!
Yeni düzenleme ile birlikte, 3. ihlalde ehliyete 30 gün, 4. ihlalde ehliyet 60 gün, 5. ihlalde ehliyet 90 gün ve 6. ihlalde ise ehliyet tamamen iptal edilecek, sürücü direksiyon başına geçemeyecek
Kural ihlali yapan sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar edilebilecek. Yapılan ihbarların ardından emniyet birimleri tarafından gerekli işlemler başlatılacak.