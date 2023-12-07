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Gündem Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı uyardı! Netanyahu'yu zora sokacak açıklama
Gündem

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı uyardı! Netanyahu'yu zora sokacak açıklama

Yeniakit Publisher
2023-12-07 10:13:00 -
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı uyardı! Netanyahu'yu zora sokacak açıklama

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han, Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını engellemenin savaş suçu olabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han, Gazze'deki sivillere yardımların ulaştırılmasını kasten engellemenin savaş suçu olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu.

Han, X hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'de insani felaketin önlenmesi ve dünya barışını korumak için olağanüstü yetkisini ilk kez kullanarak BM Güvenlik Konseyine (BMGK) ateşkes içeren 99. maddeyi hatırlatan mektup göndermesine atıf yaparak Gazze'ye geniş çaplı insani yardım girişine derhal izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

 

UCM Başsavcısı Han, "(Gazze'de) Sivillere yönelik yardım malzemelerini kasten engellemenin UCM Roma Tüzüğü'ne göre savaş suçu teşkil edebileceğini mümkün olan en açık ifadelerle yinelemek isterim." ifadesini kullandı.

Guterres, BMGK'ye gönderdiği mektupta, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki sivillerin büyük tehlike altında olduğunu, sivilleri koruyacak güvenli hiçbir yer bulunmadığını ve sağlık sisteminin de çöktüğünü belirtmişti.
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Yorumlar

vatandaş

İnsani yardım engellemek zulüm ve soykırıma davetiye çıkartmaktır. Hastane - okul -ibadethane sivil yerleşim bombalamak çoluk - çocuk kadın yaşlı sivil öldürmek yasaklanmış bombaları kullanmak savaş suçu olmuyor mu anlayamadım
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