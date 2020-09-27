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Aktüel "Uluslararası Bilgiye Evrensel Erişim Günü" 5 yaşında
Aktüel

"Uluslararası Bilgiye Evrensel Erişim Günü" 5 yaşında

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi Başkan Vekili Hilmi Bengi: - "Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgın sürecinde bilgiye erişimin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır" - "UNESCO’nun bilgi ve iletişim alanı için 2030 hedefi, 'yaratıcılık, teknik buluşlar ve bilgi gücünün toplamı üzerine inşa edilmiş bilgi toplumlarını oluşturma' olarak belirlenmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 18:57:37 -
"Uluslararası Bilgiye Evrensel Erişim Günü" 5 yaşında

ANKARA (AA) - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi Başkan Vekili Hilmi Bengi, Kovid-19 salgın sürecinde bilgiye erişimin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını bildirdi.

Bengi, Uluslararası Bilgiye Evrensel Erişim Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Hilmi Bengi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO'nun 3-18 Kasım 2015'te yapılan 38. Genel Konferansı'nda, "Uluslararası Bilgiye Evrensel Erişim Günü" olarak 28 Eylül'ün belirlendiğini kaydetti.

"Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgın sürecinde bilgiye erişimin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır." değerlendirmesinde bulunan Hilmi Bengi, UNESCO'nun da bu yılın temasını Kovid-19 salgınından hareketle "Bilgiye erişimi kolaylaştırma" olarak belirlediğini bildirdi.

Bengi, şunları kaydetti:

"Kriz döneminde hayat kurtarma, güven inşa etme ve kapsamlı politikaların formülasyonuna yardımcı olma amacıyla halkın bilgiye en kolay şekilde erişimi için gerekli anayasal, yasal ve siyasi garantilere sahip olmasına dönük çalışmaların yapılması beklenmektedir. Bu kapsamda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi de bu genel yaklaşımdan yola çıkarak Kovid-19 salgın süreci ile ilgili bir rapor hazırlamıştır. UNESCO’nun bilgi ve iletişim alanı için 2030 hedefi, 'yaratıcılık, teknik buluşlar ve bilgi gücünün toplamı üzerine inşa edilmiş bilgi toplumlarını oluşturma' olarak belirlenmiştir. Bireylerin bu süreci oluşturmaya katkısı, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan ifade özgürlüğünün sağlanması ile mümkündür.

İnsan hakları odaklı sürdürülebilir kalkınma da hukukun üstünlüğü ilkesinin hayata geçirilmesine bağlıdır. Herkesin doğru bilgiye en kolay ve güvenli şekilde ulaşması dileğiyle Uluslararası Bilgiye Evrensel Erişim Günü'nü kutlarız."

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