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Aktüel Uluslararası basın örgütleri Meksika'daki gazeteci cinayetlerinden endişeli
Aktüel

Uluslararası basın örgütleri Meksika'daki gazeteci cinayetlerinden endişeli

Ülkede 10 günde 3 gazeteci cinayete kurban gitti

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:50:10 -
Uluslararası basın örgütleri Meksika'daki gazeteci cinayetlerinden endişeli

MEKSİKO (AA) - Uluslararası basın örgütleri, 10 günde 3 gazetecinin öldürülmesinin ardından Meksika'da gazeteci cinayetlerinden duyulan endişeyi dile getirdi.

Gazetecileri Koruma Komitesi, Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Inter Amerikan Basın Derneği, Meksikalı yetkililere, gazeteci cinayetlerini soruşturmak ve gazetecileri korumak için daha fazla şey yapması çağrısında bulundu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Latin Amerika yöneticisi Emmanuel Colombie, Meksika'da yolsuzluk ve organize suça bulaşan eyaletlerde gazetecilerin çok daha savunmasız ve misillemeye çok daha açık hale geldiğini söyledi.

Inter Amerikan Basın Derneği Başkanı Jorge Canahuati de "Meksika'da gazetecilerin öldürülmeye devam etmesinin şoke edici olduğunu, gazetecilere ve yakınlarına karşı işlenen suçların adaletin olmamasıyla şiddetlendiğini" kaydetti.

Meksika'da 29 Ekim'de televizyon habercisi Arturo Alba Medina, sınır kenti Ciudad Juarez'de vurularak öldürülmüştü.

Sonora eyaletinde 2 Kasım'da internet haberciliği ve fotoğrafçılık yapan Jesus Alfonso Pinuelas cinayete kurban gitmişti.

Son olarak 9 Kasım'da Guanajuato'da on-line bir gazete için çalışan muhabir Israel Vazquez Rangel, haber için sahadayken silahlı kişilerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Gazetecileri Koruma Komitesinin Meksika temsilcisi Jan-Albert Hootsen "Israel Vazquez Rangel'in küstahça öldürülmesi, Meksika'nın gazeteciler için savaş bölgelerinden bile nasıl daha tehlikeli olduğunun altını çiziyor." açıklamasını yaptı.

Komiteye göre, Meksika, 2020 yılında gazeteciler için en ölümcül ülke oldu.






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