Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi 2 Ekim’de başlıyor

Resul Ekrem Şahan/ANKARA

Savunma sanayinin kalbinin attığı Ankara, bu yıl ilk kez düzenlenecek Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirvede Türkiye’nin en büyük savunma sanayi üreticileri, sektörün alt yüklenicileri, akademisyenler, orduda görevli kıdemli karar vericiler, teknoloji uzmanları, askeri denetim ve sınır kontrolü uzmanları bir araya geliyor. Zirve kapsamında, en son teknolojiyle üretilmiş 15 yeni savunma sanayi projesinin tanıtımı ilk kez yapılacak. Zirve, 2-3 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da bir otelde gerçekleşecek.

SAVUNMA SANAYİİNDE ANKARA ÖNEMLİ BİR ÜS

Savunma sanayiinde Ankara’nın önemli bir üs olduğunu vurgulayan MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, “Milli ve yerli sektörün gelişimini desteklemek amacıyla bu yıl ilk kez Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ni Ankara’da düzenleyeceğiz. Savunma sanayi hem ülke güvenliği hem de ekonomi için son derece kritik önem taşıyor. Sektörün sorunları ve çözüm önerileri tüm temsilcilerle birlikte zirvede tartışacak. Zirvede yabancı firmalardan ziyade Türk firmaların stand açmalarına izin verdik. Yabancı firmaları da alıcı olarak konumlandırdık” bilgisini paylaştı.

60 MİLYAR DOLARLIK CANSUYU

MÜSİAD Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu Başkanı Fatih Altunbaş da, “Türk savunma sanayi, son 16 yılda yaklaşık 5 kat büyüyerek 6 milyar doları aşan üretim gücüne ulaştı. Savunma sanayinin orta vadede 60 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşarak ekonomimize cansuyu olacağına inancımız tam” diye konuştu.