YENİ AKİT ANKARA

Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi AFAD ve Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğinde başladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi başladı. Başkan Yunus Sezer’in açılış konuşmasıyla başlayan kongre ile ilgili AFAD sosyal medya hesabından fotoğraf ve bilgi paylaşıldı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; “AFAD ve @esteknikuniv yürütücülüğünde düzenlenen 4. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi idRc2022, Başkanımız Sn. Yunus_Sezer_'in açılış konuşması ile başladı. idRc2022'de; 9 panel, 135 sözlü sunum, 39 oturum gerçekleştirilecek.19-21 Ekim 2022 tarihleri arasında devam edecek idRc2022, "İklim Değişikliği ve Güvenli Kentler" temasıyla düzenleniyor.

Daha güvenli yarınlar için bir araya gelen tüm katılımcılara teşekkür ediyor; Kongrenin ülkemiz için yararlı olmasını diliyoruz.”