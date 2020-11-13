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Aktüel Uluslararası Af Örgütü'nden Fransız hükümetine genel güvenlik yasa tasarısı tepkisi
Aktüel

Uluslararası Af Örgütü'nden Fransız hükümetine genel güvenlik yasa tasarısı tepkisi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 15:44:46 -
Uluslararası Af Örgütü'nden Fransız hükümetine genel güvenlik yasa tasarısı tepkisi

PARİS (AA) - Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), görevdeki güvenlik güçlerinin görüntülerinin çekilmesini ve yayımlanmasını yasaklayan "genel güvenlik" yasa tasarısının bilgilendirme ve ifade özgürlüğü açısından risk oluşturacağını belirtti.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, son senelerde gazetecilerin veya kişilerin çektiği görüntüler sayesinde güvenlik güçlerinin insan hakları ihlallerinin ortaya çıktığı belirtildi.

Tasarıya göre görevdeki güvenlik güçlerinin görüntüsünün çekilmesi ve yayımlanmasının yasaklanmasının endişe verici olduğu ifade edilen açıklamada, bu tasarının Fransa'nın insan hakları konusundaki uluslararası taahhütlerini yerine getirmemesine yol açacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu tasarının ifade özgürlüğü hakkı için ciddi risk oluşturduğu konusunda milletvekillerini uyarıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu tasarıda söz konusu yasağa uymayana 1 yıl hapis ve 45 bin avro cezanın kesilmesini öngören 24'üncü maddenin kaldırılması gerektiği belirtilen açıklamada, tasarının kabul edilmesi halinde gazetecilerin çalışmalarının engelleneceği ve bilgilendirme ile ifade özgürlüğü açısından risk oluşturacağı vurgulandı.

Açıklamada, tasarıda görevdeki güvenlik güçlerinin üzerinde bulundurduğu kamera ve "drone" kameralarla insanların izlenebilmesine izin veren maddenin kaldırılması gerektiği belirtildi.

Tasarının kabul edilmesi halinde insanların polis tarafından neredeyse tüm kamusal alanlarda görüntülenebilmesine yol açtığı ifade edilen açıklamada, bununla özel hayatın gizliliğinin orantısız şekilde ihlal edileceği kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasına yönelik kısıtlamaları polis şiddetinin endişe verici seviyeye ulaştığı dönemde getirdiği vurgulandı.

Hükümetin bu yasa tasarısıyla polis şiddetini gizlemeye çalıştığına da işaret edildi.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde polisin protestoculara karşı kullandığı şiddet görüntülenmiş ve sosyal medyada paylaşılmış, bunun üzerine polisler hakkında soruşturmalar açılmıştı.

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