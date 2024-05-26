Uluslararası Adalet Divanı, zulmün devam edemeyeceğini gösterdi

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Bu önemli kararı Akit’e değerlendiren AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, “Karar olumlu bir karardır. Zulmün Arş’a ulaştığı bu dönemde, UAD zulmün devam edemeyeceği yönünde bir karar almıştır. Mahkeme üyeleri, bu zulme kayıtsız kalamayacaklarını göstermişlerdir. Ne kadar yetersiz bulsak da doğru bir adımdır. Takdir edilip teşvik edilmesi gereken bir adımdır” diye konuştu.

Adil bir sisteme ihtiyaç var

Tek kutuplu dünya düzeninin değişmesinin zamanının geldiğini vurgulayan Yeğin, şöyle devam etti: “Ne yazık ki 7 Ekim’den beri İsrail Gazze’de insanlık dışı bir soykırım uygulamaktadır. Özellikle Batı’da, insanların geniş kitleler halinde halklar düzeyinde çok geniş tepkilerine şahit olduk. ABD’de ve Avrupa’da üniversite öğrencilerinin İsrail’e karşı gösterdiği büyük tepki ve direniş, insanlık adına hâlâ ümidin var olduğunu gösterdi bize. Bu tepkiler, protestolar devam ediyor. Tabi halkların tepkilerine yönetimlerin tepkisiz kaldığına ilişkin bütün dünyada, hepimizde büyük kırgınlıklar, kırılmalar oldu. Uluslararası örgütlerin dünyadaki zulme, katliamlara, baskılara karşı kayıtsız kaldığına ilişkin şikayetler gittikçe artmış durumda. Zulüm kimden gelirse gelsin insanlık olarak buna ortak tavır koymak gerekir. Uluslararası mekanizmaların etkisizliğini hep birlikte görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız haklı olarak ‘Dünya beşten büyüktür’ diye haykırıyor yıllardır. Bu da dünyanın büyük bölümünde kabul görüyor.

Kötülüğün başı BM vetosu

BM Güvenlik Konseyi’nde bir karar alınıyor ama bir üye veto ediyor, bütün çalışmalar boşa gidiyor. Bu nedenle dünyada yeni bir uluslararası, adil, tutarlı ve insani değerleri önceleyen yeni bir sisteme ihtiyaç var. Artık mevcut sistemin işlemediğini hepimiz görüyoruz. Bir yandan da Filistin’in devlet olarak tanınması yönünde çok sayıda ülkeden adımlar geldiğine şahit oluyoruz. İsrail’in insanlık dışı saldırılarında şehit olan 40 bin sivilin ölümü, yaşanan büyük dram inanıyorum ki uluslararası sistemin daha adil bir düzen için değiştirilmesine de vesile olacaktır.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO