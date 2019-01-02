



ADANA (AA) - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla bu sene 9'uncusu düzenlenecek Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve halk koşusunda, 6 Ocak Pazar günü 9 ülkeden 2 bin 152 sporcu ve 10 binin üzerinde vatandaş koşacak.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve halk koşusu için tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

"Atatürk'ün İzinde Kurtuluşa Koşuyoruz" sloganıyla organize edilen yarı maraton ve halk koşusunun rekor katılımla gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, 6 Ocak Pazar günü saat 10.00'da Atatürk Parkı önünde start alacak yarışta 9 ülkeden 2 bin 152 atletin mücadele edeceği, halk koşusunda ise 10 binin üzerinde kişinin yer alacağı ifade edildi.

Geçen yıl bin 260 atletin koştuğu yarı maratonda bu yıl lisanslı katılımcı sayısının ikiye katlandığının aktarıldığı açıklamada, toplam 121 bin 500 lira para ödülünün dağıtılacağı 21 kilometrelik yarı maratona Türkiye, Etiyopya, Kenya, Fas, Mısır, İspanya, Fransa, Almanya, KKTC'den 2 bin 152 atletin kayıt yaptırdığı, 4 kilometrelik halk koşusu için de kayıt sayısının 10 bine ulaştığı aktarıldı.

Kayıt başvurularının 5 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'a kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Adana Valiliği himayesinde düzenlenen spor etkinliği kapsamında 4 Ocak'tan itibaren 75. Yıl Sanat Galerisi'nde spor fuarının açılacağı, burada müzikten dansa ve spora birçok aktivitenin yer alacağı bildirildi.

Atletizm dünyasını Adana'da buluşturacak 9. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nun kentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan yapıların yer aldığı 21 kilometrelik parkurda koşulacağı kaydedildi.