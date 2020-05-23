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ULUSKON’dan minarede şarkı çalınmasına sert tepki

İSTANBUL (İHA) – Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, İzmir’de cami minarelerinden şarkı çalınmasına sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:26:26 -
ULUSKON’dan minarede şarkı çalınmasına sert tepki

İSTANBUL (İHA) – Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, İzmir’de cami minarelerinden şarkı çalınmasına sert tepki gösterdi.


Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, İzmir’de cami minarelerinden şarkı çalınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayın provokatif bir eylem olduğunun altını çizen Atasoy, “Bizleri ayrıştırmak, bu mübarek Ramazan ayının faziletine gölge düşürmek, inançların özgürlüğünü baltalamak için yapılan bu hareketi tasvip etmemiz mümkün değildir. Camii gibi bizler için kutsal olan bir mekandan şarkı çalmak, tüm İslam aleminin inancıyla dalga geçmekten başka bir şey değildir. Ancak biz bu tür provokasyona gelmeyeceğiz” dedi.

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