Ulusal Mutabakat Hükümeti, BMGK'ya protesto çekti! "Halife Hafter'e destek veren ülkeler hesaba çekilsin" Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), darbeci Hafter'e destek veren ülkelerin hesaba çekilmesini talep etti.

Trablus'ta uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter'in saldırılarına destek veren ülkelerin hesaba çekilmesi talebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) resmi protesto çekti. UMH Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden Halife Hafter'in Misrata ve Mitika havalimanlarına saldırılarına destek veren ülkelerin hesaba çekilmesini istedi. "Hafter'in karşısında BMGK'nın eli kolu bağlı" BMGK'nin sorumluluklarını yerine getirmesi istenen protesto yazısında, uluslararası örgütün Hafter milislerinin işlediği suçların karşısında eli kolu bağlı kaldığına dikkat çekildi. Ayrıca Güvenlik Konseyi'nin Libya halkına karşı sorumluluklarını yerin getirmesi ve saldırganların ve destek veren ülkelerin cezalandırılması talep edildi.

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