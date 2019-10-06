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Ulusal Mutabakat Hükümeti, BMGK'ya protesto çekti! "Halife Hafter'e destek veren ülkeler hesaba çekilsin"

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), darbeci Hafter'e destek veren ülkelerin hesaba çekilmesini talep etti.

06 Ekim 2019 Pazar 07:43
Ulusal Mutabakat Hükümeti, BMGK'ya protesto çekti! "Halife Hafter'e destek veren ülkeler hesaba çekilsin"

Trablus'ta uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter'in saldırılarına destek veren ülkelerin hesaba çekilmesi talebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) resmi protesto çekti.

UMH Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden Halife Hafter'in Misrata ve Mitika havalimanlarına saldırılarına destek veren ülkelerin hesaba çekilmesini istedi.

"Hafter'in karşısında BMGK'nın eli kolu bağlı"

BMGK'nin sorumluluklarını yerine getirmesi istenen protesto yazısında, uluslararası örgütün Hafter milislerinin işlediği suçların karşısında eli kolu bağlı kaldığına dikkat çekildi.

Ayrıca Güvenlik Konseyi'nin Libya halkına karşı sorumluluklarını yerin getirmesi ve saldırganların ve destek veren ülkelerin cezalandırılması talep edildi.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 07:43
  1. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)
  2. Halife Hafter
  3. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)
  4. UMH Dışişleri Bakanlığı
  5. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
  6. Misrata
  7. Mitika havalimanı
  8. BMGK
  9. Güvenlik Konseyi
  10. Libya
  11. Hafter milisleri

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