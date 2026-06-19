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Dünya Trump'tan katil Netanyahu'ya tokat! "Ben olmasam haritadan silinirdiniz!"
Dünya

Trump'tan katil Netanyahu'ya tokat! "Ben olmasam haritadan silinirdiniz!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Trump'tan katil Netanyahu'ya tokat! "Ben olmasam haritadan silinirdiniz!"

Küresel zorba ABD Başkanı Trump, terör devleti İsrail’in katil Başbakan Netanyahu ile ilişkileri hakkında konuşurken yine tüm diplomatik teamülleri yıktı geçti. İsrail'in askeri gücünün tamamen kendisine ve ABD'ye bağımlı olduğunu ima eden Trump, "Ben olmasaydım haritadan silinmişlerdi" diyerek Tel Aviv'e açıkça had bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İsrail ile ilişkilerine ilişkin "Donald Trump olmasaydı, İsrail yerle bir olmuştu." dedi.

ABD merkezli Axios haber portalına röportaj veren ABD Başkanı Trump, İsrail ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkileri değerlendirdi.

Katil Netanyahu'ya sorulursa, bombalar, silahlar dahil her şeye sahip olduklarını söyleyeceklerini belirten Trump, "Donald Trump olmasaydı, İsrail yerle bir olmuştu." ifadesini kullandı.

Trump, katil Netanyahu ile ilişkisi hakkında da "İlişkimiz iyi ancak onları biraz daha makul bir seviyede tutmalıyız." diye konuştu.

İsrail'i Lübnan'a saldırmaktan alıkoyup koyamayacağı sorulması üzerine Trump, "Evet, yapacağım. Bana çok saygıları var ve dediğimi yaparlar." diye konuştu.​​​​​​​

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