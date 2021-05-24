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Dünya Ulusal Muhafızlar başkent Washington'dan çekildi
Dünya

Ulusal Muhafızlar başkent Washington'dan çekildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Austin, 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Washington’a yerleştirilen Ulusal Muhafızların tamamı başkenti terk etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 23:07:00 -
Ulusal Muhafızlar başkent Washington'dan çekildi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yaklaşık 5 aydır ABD Kongresi çevresinde güvenlik önlemi alan Ulusal Muhafızların kentten ayrılışına ilişkin yaptığı açıklamada, görevini tamamlayarak eyaletlerine dönen askerlere teşekkür etti.

Ulusal Muhafızların ülkedeki protestolardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye kadar birçok görev üstlendiğini hatırlatan Austin, son bir yılın Ulusal Muhafızlar için unutulmaz bir yıl olduğunu kaydetti.

ABD Başkanlık seçim sonuçlarının hileli olduğunun söyleyen Donald Trump, on binlerce destekçisi ile 6 Ocak’ta Washington’da miting yapmıştı.

Mitingin ardından, Kongre'ye yürüyen göstericiler, başkanlık seçimleri seçiciler kurulu oylamasının onay oturumunun sürdüğü Kongre binasının önünde gelmiş ve polis barikatlarını aşarak binaya girmişti.

Olayların tırmanmasından kısa bir süre sonra, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bölgeye Ulusal Muhafızları sevk etmiş ve olaylar kontrol altına alınmıştı.

Pentagon, daha sonra Başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni öncesinde Washington’a 25 bin civarında Ulusal Muhafız konuşlandırmıştı.

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