Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? Başkan Erdoğan ne zaman konuşacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması ile gündemde yer alıyor. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merak edilen soruları yanıtlayacak. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıklama yapacak mı, saat kaçta? Cumhurbaşkanı ulusa sesleniş konuşması ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlarken ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurmuştu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması ne zaman? Millete Sesleniş Konuşması ne zaman saat kaçta?
Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman?
Ulusa sesleniş konuşmasında önemli açıklamalar yapacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Şubat Çarşamba günü program akışına göre kameraların karşısına geçecek. Cumhurbaşkanlığı programında yer alan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan;
Saat 12.00'da AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak. Bu toplantının ardından ise saat 14:00'da partisinin genel merkezinde AK Parti Balıkesir-Osmaniye-Tokat-Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine Canlı Bağlantı ile dahil olacak. Açıklamaların hangi toplantıda yapılacağı henüz netlik kazanmadı.