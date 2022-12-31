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Gündem Uludağ'dan kötü haber! Böylesi daha önce hiç görülmedi
Gündem

Uludağ'dan kötü haber! Böylesi daha önce hiç görülmedi

Geçmiş senelerde yılbaşı zamanında yoğun karın bulunduğu Uludağ'ın son hali tedirginliğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 18:35:00 -
Uludağ'dan kötü haber! Böylesi daha önce hiç görülmedi

Yeni yıla karsız girecek olan Uludağ’da ciddi rezervasyon iptalleri yaşandığı belirtiliyor.

Türkiye’nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Uludağ yeni yıla buruk giriyor. Bölgede yeterli kar olmaması nedeniyle rezervasyonların yüzde 50’sinin iptal edildiği öğrenildi. Uludağ’da bulunan otel işletmeleri, ilk defa böyle bir yılbaşı geçireceklerini söylüyor.

Uludağ’daki otellerde dolulukların yüzde 30-50 civarında olduğunu belirten işletme müdürleri, belirgin bir kar yağışının beklendiği 19 Ocak’tan sonra rezervasyonların artacağını belirtiyor.

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