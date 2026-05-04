Uludağ'da mayıs sürprizi! Bursalı dağcılar kar engelini aşarak zirvede ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı!

Yücel Kaya

Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktası olan Uludağ’da, mayıs ayında bastıran yoğun kar yağışı kış ortasını aratmayan manzaralar oluşturdu. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu zorlu koşullarda pes etmeyen Bursalı dağcılar, 2 bin 543 metre rakımlı devasa zirveye ulaşmayı başararak Türk bayrağını gururla göndere çekti. Mevsim normallerinin üzerindeki bu doğa olayı, dağcılar için çetin bir imtihana dönüşse de zirve azmi tüm engelleri birer birer devirdi.

Uludağ’da mayıs ayında etkili olan yoğun kar yağışı, zirveyi kış ortasına çevirdi. Yaklaşık 2 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen harekete geçen Bursalı dağcılar, 2 bin 543 metre rakımlı zirveye ulaşarak Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktası olan Uludağ’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden kar yağışı, doğaseverler ve dağcılar için zorlu ama bir o kadar da eşsiz bir tırmanış ortamı oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde tırmanışa geçen ekip, yer yer diz boyunu aşan karla mücadele ederek zirveye ulaşmayı başardı.

Zirvede yoğun sis ve soğuk havaya rağmen Türk bayrağını açan dağcılar, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. 

