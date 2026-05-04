30 yıldır kuşlarından vazgeçmiyor
Hatay'da yaşayan Abdullah Çıplak’ın 13 yaşındayken doğadan yakaladığı muhabbet kuşuyla başlayan kuş sevgisi ve besleme alışkanlığı 30 yıldır devam ediyor.

Antakya ilçesi Alazi Mahallesi’nde yaşayan Abdullah Çıplak'ın kuş sevdası, 13 yaşındayken yakaladığı bir muhabbet kuşuyla başladı.

Yakaladığı kuşu besleyip evcilleştirmesiyle birlikte kuşlara olan hayranlığı daha da artan Çıplak, onlar için kümes de yaparak kuş beslemeye başladı.

Kuşlarının sayısını zamanla arttıran Çıplak, iş ve hayat yorgunluğunu atmak için hobi olarak kuş beslemeyi 30 yıldır sürdürüyor. Muhabbet kuşlarının sayısı 40’ı geçen Çıplak, kuşlarına konteynerin odasında bakıyor.

Kuşlarının sayısının 40’ı bulduğunu söyleyen Çıplak, "13 yaşında yakaladığım bir muhabbet kuşu sayesinde kuş sevgim başladı.

O kuşu besledim ve eğittim, sonrasında kuşlara ilgim daha fazla artmaya başladı. 30 seneden beri kuşları hobi olarak, küçük bir odada besliyorum.

İşten dolayı yorgun geliyorum, biraz stresli ve sinirli oluyorum; ancak kuşların yanına geldiğim zaman bütün stresim kayboluyor. Kuş sesleri insanın sakinleşmesine ve iyi hissetmesine gerçekten iyi geliyor.

Ortalama 14 çeşit ırktan 40'a yakın kuşum var. Kuş türlerim ise Hint bülbülü, Jumbo Hint bülbülü, karayanak bülbülü, sultan papağanı ve kanaryadır.

Kuşlarımı sevdiğim için maliyetlerini pek düşünmüyorum. Gündelik olarak kuş bakımı 2 saatimi alıyor. Kuşlarımı insanlardan daha çok seviyorum. Bana bir seçenek sunulsa yine kuşlarımı seçerim" dedi.

