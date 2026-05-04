Mayıs ayında kar şoku: Kış geri döndü, yollar kapandı
Mayıs ayı ile birlikte yurt genelinde havalar ısınmaya başlarken yurtta kar sürprizi yaşandı... İŞTE KAR YAĞIŞININ ETKİSİNİ GÖSTERDİĞİ İLLER...
ÇORUM Çorum'da mayıs ayında yağan kar ortaya mest eden görüntüler çıkardı. Vatandaşlar ise karla kaplanan doğada yürüyüş yaptı.
MERSİN Kış mevsimini uzun yıllar sonra bu kadar yağışlı geçiren Mersin'de mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Yüksek rakımlı bir çok mahalle, sabaha karşı etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi.
ADANA Adana'nın Pozantı ilçe sakinleri yeni güne mayıs ayında yağan kar sürpriziyle uyandı. Pozantı'da gece saatlerinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İlçenin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, özellikle sabah saatlerinde etkisini artırarak çevreyi beyaza bürüdü.
ERZURUM Erzurum'da bahar mevsimi yaşanırken, kentin yüksek kesimlerinde kış esareti sürüyor. Tekman ilçesini şehir merkezine bağlayan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde aniden bastıran kar ve tipi, ulaşımı felç etti. Yolda mahsur kalan bazı sürücülerin imdadına Karayolları ekipleri yetişti.
ANKARA Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava Ankara'nın kuzeyindeki Beypazarı, Ayaş, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Çubuk ilçelerinin yüksek kesimlerinde kendini kar yağdı. Özellikle yüksek kesimlerdeki yaylalar beyaza büründü.
BOLU Bolu'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle karın ağırlığına dayanamayan onlarca ağaç yola devrildi. Bolu-Kıbrıscık kara yolu ulaşıma kapanırken, yolda mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti.
UŞAK-AFYONKARAHİSAR Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara Devlet yolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle kapatıldığını açıkladı.
KONYA Konya’nın Seydişehir ilçesinde Mayıs ayında kar yağarken, yağış nedeniyle zaman zaman sürücüler zor anlar yaşadı.
DENİZLİ Denizli’de mayıs ayında etkili olan soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde kar yağışını beraberinde getirdi. Kentin birçok noktasında görülen kar, vatandaşları şaşırttı.
ANTALYA Antalya'nın yüksek kesimlerinde mayıs ayı olmasına rağmen kar ve dolu yağışı etkili oldu. Çubukbeli'nde dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü.
ULUDAĞ Uludağ’da mayıs ayında etkili olan yoğun kar yağışı, zirveyi kış ortasına çevirdi. Yaklaşık 2 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen harekete geçen Bursalı dağcılar, 2 bin 543 metre rakımlı zirveye ulaşarak Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.
SPİL DAĞI'NA MAYIS AYINDA KAR YAĞDI Manisa ve İzmir arasında yer alan 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'na Mayıs ayında kar yağdı. Sabaha karşı başlayan yağışla birlikte doğa beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 3 santimetreye ulaştı.
TOKAT Tokat'ın çatı katı olarak bilinen Başçiftlik ilçesinde Mayıs ayında yağan kar, bin 600 rakımlı yaylalarda açan çiçeklerle birleşerek görenleri mest etti.
KÜTAHYA Kütahya’da bahar mevsiminin ortasında etkili olan kar yağışı, kentte hem şaşkınlık oluşturdu hem de tarımsal üretim açısından endişeleri beraberinde getirdi. Mayıs ayında nadir görülen yağış, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırırken, doğa adeta yeniden kışa döndü.
ESKİŞEHİR Eskişehir’in kırsal Şükranlı Mahallesi mayıs ayında yağan karla birlikte beyaza büründü.
