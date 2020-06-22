Uludağ’a çıkacaklara uyarı...Teleferik bakıma alındı

Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’a teleferik ile çıkmak isteyenlere uyarı geldi.

140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli teleferik hattı bakıma alındı. Bursa Teleferik A.Ş´den yapılan açıklamada " Pazartesi itibarıyla tesisimiz geçici bir süre kapalı olacak. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için gerçekleştireceğimiz bakımımızın ardından yakında yeniden görüşmek dileğiyle Gelişmeler için takipte kalın." denildi.