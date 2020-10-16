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Gündem Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi termal dronla aranıyor
Gündem

Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi termal dronla aranıyor

Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişiyi 70 kişilik ekip termal dron kullanarak arıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 01:58:00 -
Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi termal dronla aranıyor

Bursa'da Maksem Mahallesi'nden Uludağ'a doğru yürüyen 4 kişilik grup yönlerini kaybetti.

Kaybolan kişilerin ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, ANDA ve NAK Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 70 kişilik ekip, kanyonların bulunduğu bölgede arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekip termal dronla tespit çalışmalarına başladı.

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