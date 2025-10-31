Ultra Ortodoks Yahudiler sokaklara döküldü

  • İSTANBUL
Binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, İsrail'deki zorunlu askerlik uygulamasına karşı çıkmak üzere protesto gösterileri düzenledi.

Binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, İsrail'deki zorunlu askerlik uygulamasına karşı çıkmak üzere protesto gösterileri düzenledi.

Binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, Perşembe günü işgal altındaki Kudüs'te, zorunlu askerlik hizmetine karşı protesto gösterisi düzenledi.

Protestocular yolları kapattı ve çevreye zarar verdi. Eylemcilerin olayı haberleştiren muhabirlere saldırdıkları görüldü.

Askerlik hizmetini kınayan pankartlar taşıyan göstericiler, Kudüs'e giden ana yollarda yürüyüş yaptı ve İsrail bayrakları yaktı.

Gösteri, son dönemde Ultra Ortodoks asker kaçaklarına yönelik artan baskının ardından gerçekleşti. Son aylarda Ultra Ortodoks erkeklere binlerce askere alma bildirimi gönderildi ve birkaç asker kaçağı hapse atıldı.

Gösteri, iki Ultra Ortodoks partinin çağrısı üzerine gerçekleştirildi.

Ultra Ortodokslar tam zamanlı dini eğitimlerini devleti korumadaki rolleri olarak görüyor ve dini eğitimi bırakarak askerlik yapmak istemiyor.

Ultra Ortodokslar İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Ancak ülkenin parçalı siyasi sistemi sebebiyle önemli bir siyasi güce sahipler ve genellikle hükümetlerin kurulmasında kritik bir pozisyonda bulunuyorlar.

