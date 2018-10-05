Ülsere neden olan faktörler nelerdir?

1. HELİCOBACTER PYLORİ

Ülser yarasının meydana gelmesindeki en büyük neden olan helicobacter pylori isimli bakteri, oluşum sürecinde çok fazla belirti göstermez. Oluşumuyla beraber yaralara ve birçok sindirim sistemiyle alakalı rahatsızlığın ortaya çıkmasına zemin hazırlayan helicobacter plyori, nadiren de olsa mide kanserine bile yol açabilir. Bulaşıcı bir bakteri olduğu için kirli yiyecekler ya da dışkı bulaşmış su aracılığıyla vücuda geçebilir. Diğer taraftan tükürük, kusmuk ve dışkıyla temas kurulması halinde de kişiden kişiye geçme ihtimali oldukça yüksektir. Bu bakteriye tanı koyabilmek için kan testi, dışkı testi ve nefes testi yapılır.

2. NSAİİ TİPİ İLAÇLAR

NSAİİ yani non steroid antienflamatuar türdeki ilaçlar streoid içermez ve iltihap giderici bir etki göstererek ağrıları dindirmeye yardımcı olurlar. İbuprofen ve asprin türündeki ilaçlar da bu sınıf kapsamında ele alınır. Eğer non steroid antienflamatuar türündeki ilaçlar uzun süreli kullanılırsa sindirim sistemiyle alakalı bozulmalara yol açabilecekleri için ülser yaraların oluşması ya da var olan yaraların daha da kötü hale gelmesi söz konusu olabilir.

3. KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

Sigarave kahve tüketiminin aşırı derecede olması ülser oluşumuna sebep olabilir. Bu zararlı alışkanlıklar vücudun pek çok bölgesine zarar verdiği gibi mide üzerinde de hasarlar oluşturabilir. Mide asidini baskılayıcı ilaç kullanıyor olsanız bile sigara ve kahve tüketmeye devam ettiğiniz sürece bu ilaçlar tam olarak etki göstermeyecektir. Bu nedenle ülser yarasının iyileşmesini hızlandırmak için kahveve sigara tüketimine son vermek gerekir.

4. STRES

Herhangi bir hastalık nedeniyle ya da yaşanan bir olaya bağlı olarak gelişim gösteren stresin düzeyi arttıkça bu durumun getirdiği negatif etkiler de büyüyecektir. Eğer belirli konularda çok fazla stres yapıyorsanız vücudunuz birçok hastalığa karşı savunmasız hale gelir ve zararlı sonuçlarla karşılaşma ihtimaliniz artar. Bu zararlardan birisi de ülser olabilir. Vücudun savunmasız düşmesinin yanı sıra stres yüzünden mide asidinin de bolca salgılandığı biliniyor. Dolayısıyla stres yüzünden fazla salgılanan mide asidi ülser oluşumuna sebep olabilir.

5. YANLIŞ BESLENME

Eğer dengesiz ve sağlıksız bir beslenme düzeniniz varsa ülser problemleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Aşırı tuzlu yemekler yemek, yiyeceklerde fazla baharat kullanmak, yemekleri az çiğneyerek yutmak, uzun süre aç kalmak ya da mideyi çok fazla doldurmak gibi çeşitli yanlışlar yüzünden midede yaşayacağınız sorunlardan birisi de ülserdir. Diğer taraftan tükettiğiniz besinlerdeki hijyen durumuna da özellikle dikkat etmeniz gerekir.

6. GENETİK FAKTÖRLER

Her hastalıkta olduğu gibi ülserde de genetik faktörler önemli etmenler arasında yer alıyor. Aile geçmişinizde ülser vakasına sıklıkla rastlanıyorsa sizin vücudunuzun da ülsere yatkın olma ve ileride ülser yaşama ihtimali diğer insanlara kıyasla yüksektir. Anne ve babanızın ülser yaşamış olması sizin yüzde yüz ülser hastası olacağınız anlamına gelmese de onlardan size geçen genler sebebiyle bu hastalığa müsait olduğunuzu ve bu yüzden daha dikkatli davranmanız gerektiğini düşünebilirsiniz.