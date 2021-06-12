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Gündem Ülkücüler adına konuşma yetkisini kimden aldı? 'Ülkücüyüm ama MHP’ye değil HDP’ye oy veririm'
Gündem

Ülkücüler adına konuşma yetkisini kimden aldı? 'Ülkücüyüm ama MHP’ye değil HDP’ye oy veririm'

CHP Ekonomi ve Esnaf Masası üyesi milletvekilleri, Bingöl'de Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Bayram'ı ziyaret etti. Hem ülkücüler hem de bünyesindeki şoförler adına konuşan Bayram, terör sevici HDP'ye ilişkin, "Ben ülkücü bir adamım ama MHP’ye oy vermem HDP’ye oy veririm." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 00:30:00 - 2021-06-12 00:37:55
Ülkücüler adına konuşma yetkisini kimden aldı? 'Ülkücüyüm ama MHP’ye değil HDP’ye oy veririm'

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li milletvekillerinden oluşan bir heyet Bingöl'ü ziyaret etti. Ziyaret adreslerinden birisi de Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası oldu.

Ülkücü olduğunu iddia etti!

CHP'lilerin ziyaretinde konuşan Bingöl Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Bayram, ülkücü olduğunu iddia ederek, 'Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz', 'PKK sizi tükürüğü ile boğar', 'Biz sırtımızı, YPG'ye yasladık' şeklindeki sözlerin sahiplerini güzelledi.

'MHP'ye oy verme, HDP'ye veririm'

Koronavirüs sürecinde verilen esnaf yardımlarını da inkar eden Ali Bayram, şunları söyledi:

"Her Cuma mal indirerek ana caddeleri kapatıyorlar. Bana vermiş üç bin lira beş bin lira esnafın üçte ikisi almadı. Ben ülkücü bir adamım MHP’ye oy vermem HDP’ye oy veririm, öyle bir hale geldik. ‘CHP ağzıyla konuşuyorsun’ diyorlar, demek ki CHP doğru söylüyormuş. Sol bir dengedir. Şoför esnafı bende kayıtlı değil ticaret odasında kayıtlı.”

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