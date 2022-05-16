Ülkücü geçinen Meral Akşener'in ortağı CHP'ye itirazı yok mu?

Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta Kocaeli’nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri belediye tarafından iptal edildi. Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Belediyesi “İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir” açıklamasında bulundu.

Konser iptal edildikten sonra sosyal medyada Doğan'ın Kürt olduğu gerekçesiyle sahne almasına izin verilmediği iftirası sosyal medyada yayıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Doğan'a sahip çıkarak hükümeti hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…" dedi.

Akşener sessiz

Kılıçdaroğlu'nun HDP yakınlığı, AK Parti'yi devirmek için terör örgütü PKK ile işbirliği yapacak noktaya geldiğini kanıtlıyordu. Öcalan posteri önünde konser veren kadını savunması da, gerektiği zaman nasıl PKK müdafii olacağını gözler önüne serdi. Ancak bu konuda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tavrı da dikkatlerden kaçmadı.

Ülkücü - milliyetçi geçinen Akşener, PKK sevici ismi savunan Kılıçdaroğlu'na sesini çıkaramadı!.. Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu ile yol yürüyen Akşener'in de yeri geldiğinde PKK'lılara ses çıkaramadığı kanıtlanmış oldu!..