  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ülkücü geçinen Meral Akşener'in ortağı CHP'ye itirazı yok mu?
Siyaset

Ülkücü geçinen Meral Akşener'in ortağı CHP'ye itirazı yok mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın önünde konser veren Aynur Doğan'a sahip çıktı. Ülkücü - milliyetçi geçinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu skandala sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı!..

Yeniakit Publisher
2022-05-16 15:55:00 - 2022-05-16 15:56:04
Ülkücü geçinen Meral Akşener'in ortağı CHP'ye itirazı yok mu?

Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta Kocaeli’nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri belediye tarafından iptal edildi. Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Belediyesi “İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir” açıklamasında bulundu.

AK Partili belediyeden PKK sempatizanı Aynur Doğan'a geçit yok!
AK Partili belediyeden PKK sempatizanı Aynur Doğan'a geçit yok!

Gündem

AK Partili belediyeden PKK sempatizanı Aynur Doğan'a geçit yok!

Konser iptal edildikten sonra sosyal medyada Doğan'ın Kürt olduğu gerekçesiyle sahne almasına izin verilmediği iftirası sosyal medyada yayıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Doğan'a sahip çıkarak hükümeti hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…" dedi.

Öcalan posteri önünde şarkı söyleyen sanatçıya Kılıçdaroğlu sahip çıktı
Öcalan posteri önünde şarkı söyleyen sanatçıya Kılıçdaroğlu sahip çıktı

Gündem

Öcalan posteri önünde şarkı söyleyen sanatçıya Kılıçdaroğlu sahip çıktı

Akşener sessiz

Kılıçdaroğlu'nun HDP yakınlığı, AK Parti'yi devirmek için terör örgütü PKK ile işbirliği yapacak noktaya geldiğini kanıtlıyordu. Öcalan posteri önünde konser veren kadını savunması da, gerektiği zaman nasıl PKK müdafii olacağını gözler önüne serdi. Ancak bu konuda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tavrı da dikkatlerden kaçmadı.

Ülkücü - milliyetçi geçinen Akşener, PKK sevici ismi savunan Kılıçdaroğlu'na sesini çıkaramadı!.. Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu ile yol yürüyen Akşener'in de yeri geldiğinde PKK'lılara ses çıkaramadığı kanıtlanmış oldu!..

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay