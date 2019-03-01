0553 313 94 23

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı’nı açtı

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Balıkesir’in Karesi Belediyesince yaptırılan ve Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adı verilen parkın açılışına katıldı.

01 Mart 2019 Cuma 17:37
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı’nı açtı

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Balıkesir’in Karesi Belediyesince yaptırılan ve Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adı verilen parkın açılışına katıldı. Kalabalık ülkücü gençlerin eşlik ettiği Genel Başkan Sinan Ateş, "Tarih ödüllerine de Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına verirsek işte o zaman azizi hatırasına bir şey yaptık diyebiliriz" dedi.


Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, bazı açılış ve temaslarda bulunmak üzere Balıkesir’e geldi. Adnan Menderes Mahallesi’nde yaptırılan Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı’nın açılışına gelen Genel Başkan Ateş’e Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Halil Görmen, MHP İl Başkanı Orhan Dereli ile Şehit Çakıroğlu’nun babası Fuat Çakıroğlu eşlik etti.


Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, yaptığı açılış konuşmasında eğitim vurgusu yaptı. Ateş, "Birçok yere şehidimizin adı yaşıyor. Ancak yeter mi arkadaşlar yetmez sizler bilim sağlarında ilimde teknikte fende en önde olacaksınız işte o zaman şehidimizin ruhu şad olacaktır. Bir hususu özellikle belirtmek istiyorum. Merhum Nihal Atsız beyin ’Ey yılları heba olan’ diye bir şiiri var. Onu tabutlukta yatanlara söylüyor. Merhum Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun yılları heba olmadı arkadaşlar. Bizim inancımız gereği Fırat kardeşimiz cennette. Allah Kur’an-ı Kerim’de ne buyuruyor. ’Allah yolunda ölenlere ölüler demeyin. Onlar diridir fakat siz bilemezsiniz.’ Fırat kardeşimiz diridir Allah’ın izniyle. Fırat kardeşimiz için her zaman söylediğimiz bir şey var. Tarih okurken, tarih yazan kardeşimiz, yiğidimiz. Fırat Yılmaz Çakıroğlu bizim için bir sembol ve ülkücü hareketin sembolü oldu. İnşallah ilim sağlarında sizlerde başarı göstererek yarın önemli başarılara imza atarsanız işte o zaman kardeşimizin ruhu şad olacaktır. Türkiye’de bu zamana kadar 2 kişi Nobel ödülü aldı. Biri kimya alanında diğer edebiyat alanında tarih alanında yok. İşte Nobel ödülünü biz İbni Sina, Farabi, veyahut bir başka Türk büyüğü adına Yunus Emre adına yaparsak. Tarih ödüllerine de Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına verirsek işte o zaman azizi hatırasına bir şey yaptık diyebiliriz” diye konuştu.


Son olarak konuşan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yaptığı konuşmada birlikteliği ve Cumhur İttifakı’nın bu bağlamda önemine vurgu yaparak parkın açılışına katılanlara teşekkür etti.


Konuşmaların ardından protokolün kurdelesi kesilerek park içindeki fotoğraf sergisi gezildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:37
  1. fotoğraf
  2. sergi
  3. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Biltaci cezaevinde beyin kanaması geçirdi
    1. Biltaci cezaevinde beyin kanaması..
    2. Ardahan'da kar yağışı ve tipi
    3. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası
    4. "Şehir hastanelerini markalaştırmak..
    5. Uludağ’da otobüs devrildi: 9 yaralı
    6. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof...
    7. Kaymakam Uzan, öğrencilerle buluştu
    8. Ürdün'de sağanak yağış 15 yıldır..
    9. Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, son..
    10. Uçhisar’da dönemin son meclis..
    11. GÜNCELLEME - Bolu'da telefonla..
    12. FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi..
    13. Edirne'de 204 düzensiz göçmen yakalandı
    14. Afrin Şehidi Çevik dualarla anıldı
    15. Atiker Konyaspor, Göztepe..
    16. Evkur Yeni Malatyaspor, Başakşehir’e..
    17. Karabük’te Mısır’daki idamlara tepki..
    18. Saffet Şeker İlkokulu’nda itfaiye’den..
    19. Vali Ali Hamza Pehlivan: “Sizlere..
    20. İl Genel Meclisinin Mart ayı..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim..
    22. "Demokrasi Tarihimizin Utanç Günü"..
    23. Serbest piyasada altın fiyatları
    24. Bakan Kurum Hatay Stadyumu’nda..
    25. Vergi Haftası futbol turnuvası
    26. Devlet Bahçeli'den 'yeni parti'..
    27. Jandarmadan şafak operasyonu
    28. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    29. Palandöken Belediyesi Efkan Ala Kültür..
    30. AK Parti Akçadağ seçim bürosuna..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var