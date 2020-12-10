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Aktüel Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfından ücretsiz dijital eğitim platformu
Aktüel

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfından ücretsiz dijital eğitim platformu

Yeniakit Publisher
2020-12-10 13:54:10 -
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfından ücretsiz dijital eğitim platformu

İSTANBUL (AA) - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, gençlerin kişisel ve akademik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla "Bilgi Ocakta" adlı ücretsiz dijital eğitim platformunu hayata geçirdi.

İstanbul Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamaya göre, vakıf tarafından Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın öncülüğünde hazırlanan dijital eğitim platformu ücretsiz olarak hizmete sunuldu.

Genel kültür, tarih, coğrafya, kültür sanat, müzik, spor, edebiyat, sinema ve dergi kategorilerinde hazırlanan içeriklerle gençlerin kişisel ve akademik gelişimine katkıda bulunması hedeflenen platformda bilgi yarışmaları da düzenleniyor.

Lise ve üniversiteye hazırlık, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) test çözümlerinin yer aldığı platformda, çocukların eğlenirken öğrenmesini sağlayacak aktiviteler de bulunuyor.

Ayrıca, Bilgi Ocakta dijital eğitim platformundan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Dergisi'nin sayılarına erişilebiliyor.

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