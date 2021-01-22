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Dünya Ülkeyi uyardılar: Yarın kasırgaya dönüşebilir
Dünya

Ülkeyi uyardılar: Yarın kasırgaya dönüşebilir

Birleşmiş Milletler, "Mozambik'in doğusunda başlayan Eloise tropik fırtınasının yarın kasırgaya dönüşebileceği" uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 22:57:00 -
Ülkeyi uyardılar: Yarın kasırgaya dönüşebilir

Birleşmiş Milletler (BM), "Mozambik'in doğusunda başlayan Eloise tropik fırtınasının yarın kasırgaya dönüşebileceği" ikazında bulundu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden yapılan açıklamada, Madagaskar'dan başlayarak Mozambik Kanalı'na giriş yapan fırtınanın yarın kasırgaya dönüşebileceği ve ülkenin orta bölgelerinde etkili olabileceği belirtildi. Fırtınanın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusu, Zimbabve'nin güneyi ve Botsvana'nın doğusunda da etkisini hissettirebileceği belirtildi.

Mozambik, halihazırda onlarca kişinin ölümüne yol açan fırtına sebebi ile iç hat seferlerinin çoğunu durdurdu.

Ülkede 2019 yılında meydana gelen Idai kasırgası ve seller nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

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