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Gündem Ülkeyi teslim ettikleri adamı görün! Rus savunma bakanından yüz kızartıcı suç
Gündem

Ülkeyi teslim ettikleri adamı görün! Rus savunma bakanından yüz kızartıcı suç

Yeniakit Publisher
2024-04-24 12:51:00 -
Ülkeyi teslim ettikleri adamı görün! Rus savunma bakanından yüz kızartıcı suç

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı Rusya Soruşturma Komitesinin basın servisinden yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov, rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı. Gerekli soruşturma işlemleri yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov'un rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, İvanov'un gözaltına alınmasıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da öncesinden bilgilendirildiğini söyledi.

 

İvanov, Putin'in imzaladığı kararnameyle Mayıs 2016'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

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