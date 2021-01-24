Ülkeyi sarsan olay: Kulüp başkanı ve futbolcuları taşıyan uçak düştü!
Brezilya’da Palmas Futebol e Regatas kulübünün başkanı ve 4 futbolcusunun bulunduğu özel uçağın düştüğü açıklandı.
Beechcraft Baron 58 tipi uçağın kalkışından kısa süre sonra düştüğü ve tamamen alev alan uçakta bulunan 5 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi verildi.
Düşen uçakta Palmas kulübünün başkanı Lucas Meira ile futbolcular Lucas Praxedes, Guilherme Noe, Ranule ve Marcus Molinari’nin bulunduğu belirtildi.
Yaşanan kaza ülkede şok etkisi oluştururken Palmas’ın yarın yapacağı müsabakanın ertelendiği açıklandı.