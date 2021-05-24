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Dünya Ülkeyi sarsan facia: Yüzlerce yaralı var
Dünya

Ülkeyi sarsan facia: Yüzlerce yaralı var

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki metro hattında iki trenin çarpışması sonucu 213 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 19:16:00 -
Ülkeyi sarsan facia: Yüzlerce yaralı var

Kazanın ardından basına konuşan Ulaştırma Bakanı Wee Ka Siong, test sürüşü yapan boş trenin raydan çıkarak karşıdan gelen yolcuların olduğu trenle çarpıştığını açıkladı.

Çarpışmanın yerel saatle 20.33'de meydana geldiğini belirten Bakan Wee, 166 kişinin hafif yaralandığını, 47 kişinin ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Ulaştırma Bakanlığı, kazanın nedeninin araştırıldığını belirterek, halktan sakin olmalarını istedi.

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