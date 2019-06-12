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Ülkeyi korku sardı: Araplara satamazsak Rusya ve Çin'e gidecekler

ABD Savunma Bakanı Vekili Partick Shanahan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine silah satmalarının hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:16
Ülkeyi korku sardı: Araplara satamazsak Rusya ve Çin'e gidecekler

Trump'ın Suudi Arabistan ve BAE'ye büyük bir silah satışına onay vermesine yönelik soruları yanıtlayan ABD Savunma Bakanı Vekili Partick Shanahan'ın Rusya ve Çin’i işaret etmesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre'yi baypas ederek Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) büyük bir silah satışına onay vermesine yönelik soruları yanıtlayan Shanahan’ın Rusya ve Çin’i işaret etmesi dikkat çekti.

"Araplara satamazsak Rusya ve Çin'den alırlar"

Shanahan şu ifadeleri kullandı:

“Suudi Arabistan ile BAE ile ilgili durum şudur: Kendilerini savunmaları için onlara nasıl bir dış askeri satış yapıyoruz? Gerçekten de tüm bunların merkezinde bu yüksek tehdide (İran tehdidi) yanıt vermek var. Daha sonra ise ikinci olarak güçlü müttefikleri olan ABD’den alamazlarsa güvenlikleri için gidip Çin ya da Rusya’ya gidecekler.”

Shanahan, Trump’ın Kongre'yi baypas etme kararını destekleyip desteklemediğine ilişkin bir soruyu ise “Benim tercihim her zaman sürecin işlemesi yönünde.” diyerek geçiştirdi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:16
  1. ABD
  2. Çin

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