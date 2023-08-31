  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ülker, bisküvi devi ile resmen birleşti
Ekonomi

Ülker, bisküvi devi ile resmen birleşti

Yeniakit Publisher
2023-08-31 20:28:00 -
Ülker, bisküvi devi ile resmen birleşti

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ile Biskot Bisküvi resmen birleşti. Birleşme süreci KAP'a bildirildi.

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. 31 Ağustos'ta KAP'a yapılan bildirimde Birleşme İşlemi Pay transferi hakkında açıklama yaptı.

Biskot Bisküvi’nin tamamınının devralınmasına ilişkin KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimizin, devralan olarak bilgileri aşağıya çıkarılan şirketler ile Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden birleşmesine karar verilmiş olup, bu husus Ticaret Sicili Müdürlüğünce 31 / 08/ 2023 tarihinde tescil edilmiş ve pay transferleri tamamlanmıştır."

"Şirketimizin, sermaye tadil metninin onaylanması ve artırılan sermaye tutarına ilişkin ihraç belgesinin çıkarılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapmış olduğu başvuru 24.09.2020 tarihinde onaylanmıştır.

Esas Sözleşmemizin sermaye maddesinin yeni şeklinin tescili için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurulmuş olup 31.08.2023 tarihinde onaylanmıştır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz."

Dünya Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle taksici olmaz olsun! Gerçekten büyük skandal! Şu rezalete bakın
Gündem

Böyle taksici olmaz olsun! Gerçekten büyük skandal! Şu rezalete bakın

Antalya’nın Kaş ilçesinde taksiciler, taksimetre açmadan belirlenen sabit fiyat üzerinden yolcu taşıyor. Bir yolcunun cep telefonu kamerasıy..
Akaryakıt fiyatları: Zam değil benzine indirim haberi peş peşe geldi! İstanbul, Ankara, İzmir fiyatı ne kadar, kaç lira? (TL)
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları: Zam değil benzine indirim haberi peş peşe geldi! İstanbul, Ankara, İzmir fiyatı ne kadar, kaç lira? (TL)

Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını sıkı takip ediyor. Petrol fiyatları yüksel..
Akşener’in aldığı iddia edilen 100 milyon dolar konusu gündemi sarsmaya devam ediyor. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu: O başka bir partiyle ilgili
Gündem

Akşener’in aldığı iddia edilen 100 milyon dolar konusu gündemi sarsmaya devam ediyor. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu: O başka bir partiyle ilgili

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yorumcu ve yazar Levent Gültekin’in gündeme getirdiği, "Akşener'e tehdit maili" iddiası hakkında, "Biri 25 Ş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23