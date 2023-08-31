Ülker, bisküvi devi ile resmen birleşti
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ile Biskot Bisküvi resmen birleşti. Birleşme süreci KAP'a bildirildi.
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. 31 Ağustos'ta KAP'a yapılan bildirimde Birleşme İşlemi Pay transferi hakkında açıklama yaptı.
Biskot Bisküvi’nin tamamınının devralınmasına ilişkin KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Şirketimizin, devralan olarak bilgileri aşağıya çıkarılan şirketler ile Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden birleşmesine karar verilmiş olup, bu husus Ticaret Sicili Müdürlüğünce 31 / 08/ 2023 tarihinde tescil edilmiş ve pay transferleri tamamlanmıştır."
"Şirketimizin, sermaye tadil metninin onaylanması ve artırılan sermaye tutarına ilişkin ihraç belgesinin çıkarılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapmış olduğu başvuru 24.09.2020 tarihinde onaylanmıştır.
Esas Sözleşmemizin sermaye maddesinin yeni şeklinin tescili için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurulmuş olup 31.08.2023 tarihinde onaylanmıştır.
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Dünya Gazetesi