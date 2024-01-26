Ülkenize dönün diye bağıran faşistlere Suriyeli kadın böyle seslendi. Bu Allah sözüdür! Zalim yaşattığını yaşar

Zasparagas TV'nin yaptığı bir sokak röportajında Suriyeli bir kadın ile Türk erkeği arasında tartışma çıktı. Irkçı bir erkeğin "Bedava yaşıyorsun abla" sözlerine karşılık Suriyeli kadın İngilizce öğretmeni olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ne bedava canım. Ben İngilizce öğretmeniyim gönüllü 8 sene çalıştım. Geldik sıfırdan başladık. Çalışıyoruz kazanıyoruz. Eğitimimiz var dil biliyoruz bitsin artık sıkıldık bittik biz. Başka dünya varsa gideceğiz. Allah sana yaşadığımızı yaşatsın. Filistin için üzülüyorsunuz. Filistinliler gelsin, bakacağız ne yapacaksınız. Siz savaşın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Siz kitap okumuyorsunuz cahilsiniz. Nasıl savaş ne savaş bilmiyorsunuz.” Suriyeli kadın “Ülkenize dönün” diye bağıran bir grup faşiste “Siz Türkler ne diyor Suriyeliler hakkında... Herkes görecek siz nasıl bir millet. Bu söz Allah sözü zalim yaşattığını yaşar." diye cevap verdi.

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