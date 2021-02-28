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Dünya Ülkenin Devlet Başkanı'ndan uyarı: Derhal iptal ederim
Dünya

Ülkenin Devlet Başkanı'ndan uyarı: Derhal iptal ederim

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, nükleer silahların ülkesinde konuşlandırılmasını istemediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 21:55:00 -
Ülkenin Devlet Başkanı'ndan uyarı: Derhal iptal ederim

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, nükleer silahların ülkesinde konuşlandırılmasını istemediğini belirtti.

Duterte, başkent Manila'nın güneyindeki Villamor Hava Üssünde, Çin'den gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının teslim alınmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, nükleer silahların ülkeye konuşlandırılmasıyla ilgili soruyu cevapladı.

Filipinler'in bağımsız dış politika izlemeye kararlı olduğunu, bu bağlamda Çin'e, ABD nükleer silahlarının kendi topraklarında konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği konusunda güvence verdiklerini belirten Duterte, "Biz istemiyoruz. Sizi uyarıyorum ki Filipinler'e nükleer silah getirirseniz ABD ile Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı derhal iptal ederim." dedi.

Duterte, yalnızca Çin'i ürkütmemek adına değil, aynı zamanda Filipinler Anayasası nükleer silahları yasakladığı için de böyle bir adımın gerekli olacağını vurguladı.

ABD ordusunun varlığı Çin'e karşı denge unsuru olarak görülüyor

İki ülke arasında 1999'da imzalanan VFA kapsamında, ortak tatbikat ve eğitim amacıyla Filipinler'e gelen ABD askeri personeli vizeden muaf tutuluyor.

Filipinler, 11 Şubat 2020'de VFA'yı tek taraflı feshettiğini ABD'nin Manila Büyükelçiliği Maslahatgüzarına bildirdiğini duyurmuş, daha sonra Duterte'nin talimatı doğrultusunda Haziran 2020'de VFA'yı feshetme kararını 6 ay süreyle askıya almıştı.

ABD ordusunun bölgedeki stratejik varlığı, Washington yönetimi ve bölgesel müttefikleri tarafından Çin'e karşı önemli bir denge unsuru olarak görülüyor. ABD'nin, Filipinler ile Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması kapsamındaki iş birliğinin yanı sıra bölgede Japonya, Güney Kore, Singapur ve Avustralya'da kalıcı askeri üsleri bulunuyor.

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