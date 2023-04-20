Ülkenin benzini bitti! 'Almanya bizi kıskanıyor' dalgası geçenler şimdi şok olacak

Almanya'da benzinin önümüzdeki Ocak ayı sonuna kadar biteceği uyarısı yapıldı. Enerji sektörü, ülkenin enerji güvenliğinin 'yetersiz' olduğu uyarısında bulundu

Ülkenin Gaz Depolama Derneği (INES) bugün yayınlanan bir tahmininde, Almanya'nın önümüzdeki kış soğuk geçerse daha fazla gaz tüketimi kısıtlamasına katlanmak zorunda kalacağı veya ciddi bir gaz kıtlığı ile karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

Tahminlere göre, mevcut tüketim seviyesi ve yasal gaz depoları, soğuk bir kış durumunda yetersiz kalacak. Dernek, şu anda Alman gaz depolarının yalnızca Ocak 2024 sonuna kadar %40'a kadar doldurulması gerektiğini belirtti.

INES raporunda, mevcut düzenlemeler ülkenin önümüzdeki kışı ancak "sıcaklıklar ılıksa" atlatmasına izin verecek ve "sıcaklıklar orta ile soğuk arasındaysa, gaz depolama tesisleri büyük ölçüde veya tamamen boşalacak" denildi.

En kötü senaryoya göre, depolama tesislerinin "soğuk havalarda Ocak 2024'te zaten tamamen boşaltılacağı" belirtilirken, Berlin'in eksik hacimleri telafi etmesinin pek mümkün olmadığı ve kışın geri kalanında ciddi bir kıtlıkla karşılaşacağı belirtildi.

INES genel müdürü Sebastian Bleschke, "Önümüzdeki kışa bakıldığında, Almanya'daki gaz arz güvenliği henüz sağlanamadı" uyarısında bulunurken "Gaz depolama tesislerini doldurmak ve soğuduğunda tüketimi büyük ölçüde azaltmak çok önemli” dedi. Bleschke ayrıca Alman gaz altyapısının "kısa sürede etkinleştirilebilecek ve aslında önümüzdeki kış ek gaz sağlayabilecek" şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu.

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INES tarafından sunulan tahmin, Baltık Denizi bölgesi, Finlandiya ve Batı Rusya'da kışın ortalamadan sekiz santigrat dereceye kadar daha sıcak olduğu 2020'de Avrupa'nın bazı bölgelerinde gözlemlenenlere benzer " sıcak kış sıcaklıkları" tanımladı.

"Soğuk kış" senaryosu , Kasım ayı başlarında İngiltere, İrlanda, Fransa ve İskandinavya'nın bazı bölgelerinde bildirilen rekor soğuk sıcaklıkların görüldüğü 2010-2011 sezonuna dayanıyordu.

Almanya, diğer AB ülkeleriyle birlikte, Moskova ile Kiev arasında devam eden çatışmanın başlamasından bu yana Rusya'nın enerji kaynaklarına olan bağımlılığını kademeli olarak azaltıyor. AB, Rus boru hattı gazı ithalatını doğrudan yasaklamadı, ancak Ukrayna ile ilgili yaptırımlar ve Rus gazının Avrupa'ya giden ana yollarından biri olan Kuzey Akım 1 boru hattının sabote edilmesinin ardından akışlar önemli ölçüde azaldı.

RussianToday