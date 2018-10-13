Ülkemize para yağdı 5 senede 4,4 milyar dolar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'yi sağlık ve tıbbi nedenlerle ziyaret edenlerin sayısı 2013-2017 döneminde toplam 1 milyon 852 bin 975 oldu.

Sağlık ve tıbbi nedenlerle ülkeye gelenlerin sayısı, 5 yılda yüzde 62 artış göstererek, geçen yıl 433 bin 292'ye yükseldi. Bu sayı, 2013'te 267 bin 461 olarak kayıtlarda yer almıştı.

Türkiye'yi sağlık turizmi kapsamında ziyaret edenlerin sayısı bu yılın ilk yarısında ise 274 bin 62'yi buldu.

Türkiye'nin sağlık turizminden son 5 yılda elde ettiği gelir de artış kaydetti. Ülkenin sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçilerden elde ettiği gelir, 2013-2017 döneminde toplam 4,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu gelir 5 yılda yüzde 36,5 artarak geçen yıl 1 milyar dolar oldu. Bu rakam, 2013'te yaklaşık 747,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye'ye sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri, bu yılın ilk yarında ise yaklaşık 590,1 milyon dolara ulaştı.

Yıl sonunda 1,5 milyar dolar beklentisi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine, sağlık turizminin ülke için gelişim potansiyeli en yüksek turizm türlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kitle turizminde elde ettiği başarıyı katma değeri yüksek turizm çeşitleriyle zenginleştirme yolunda önemli adımlar attığını ifade eden Bağlıkaya, "Hem Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı'nda hem de Kültür ve Turizm Bakanımızın açıklamalarında sağlık turizmiyle ilgili çizilen vizyon turizm sektör temsilcileri olarak bizleri motive ediyor." dedi.

Bağlıkaya, geçen yıl Türkiye'ye tıbbi tedavi amaçlı gelen yabancı ziyaretçilerden elde edilen gelirin 1 milyar doları aştığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Sağlık turizminden elde ettiğimiz gelir bu yıl da artmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında tıbbi tedavi amaçlı gelen ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 17 arttı. Bu yılın ikinci yarısında bu alanda yaşanacak artışla birlikte tıbbi tedavi amaçlı gelen ziyaretçilerden elde edilen turizm gelirimizin 1,5 milyar dolar seviyesine yaklaşmasını bekliyoruz."

İslam dünyası sağlık turizmi için Antalya'da buluşacak

TÜRSAB'ın sağlık turizmindeki gelişim için çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Bağlıkaya, bu kapsamda TÜRSAB ile Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu (TURSAF) arasında bir iş birliği protokolü imzalandığını bildirdi. Bağlıkaya, söz konusu protokolle sağlık turizminin yurt içi ve yurt dışında ilgili kurumlarla geliştirilmesi, tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve standartlarının belirlenmesine yönelik faaliyet alanlarının saptanmasının amaçlandığını dile getirdi.

Protokol kapsamında 7-11 Kasım'da Antalya'da Uluslararası İslam Dünyası Sağlık Turizmi Konseyi düzenleneceğini aktaran Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"56 İslam ülkesinden 400'e yakın satın alma heyeti Antalya'ya gelecek. Uluslararası İslam Dünyası Sağlık Turizmi Konseyinde medikal alanda sağlık turizmi açışından değerlendirmeler ve çalışmalar yapılarak İslam ülkeleri arasında medikal turizmin artırılması için çalışacağız. Organizasyona tüm sağlık tesisleri temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılacak. Toplantılarda yapacağımız konuşmalarda TÜRSAB'ın sağlık turizmi konusunda verdiği hizmetleri detaylarıyla anlatacağız. Sadece medikal sağlık turizmi değil, İslam ülkelerinden gelen temsilcilere tedavi ve rehabilite edici su kaynaklarımız olan kaplıcalarımızı, 3. yaş ve engelli turizmiyle ilgili verdiğimiz hizmetleri en iyi şekilde tanıtmak için çabalarımız olacak."