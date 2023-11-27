“Ülkemize 20 marka gelirse 12'si evine döner"

Özellikle Uzakdoğu’dan gelen yeni marka ve modellerin ikinci el ve oto servisleri hizmetlerinde de önümüzdeki yıllarda rekabeti artıracağını ve bu durumun tüketicinin yararına olacağını belirten Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem “Ancak gelen her markayı ve otomobili aynı kefeye koymamak gerekiyor. Ülkemize yeni gelen bazı markalar çok küçük ölçekli üretimler yaparken, bazılarıysa Dünya arenasında söz sahibi olabilecek iyi ürünler üretiyorlar. Ürünü iyi olan, alt yapısını iyi kuran ve köklü temellere sahip distribütörlerin getirdiği markalar uzun yıllar ülkemizdeki varlığını sürdürecektir. 20 yeni marka gelirse ancak 8’i ayakta kalır.” açıklamasını yaptı.

Her marka aynı kefede değil

Yeni gelen her marka ve modelin hem sıfır kilometrede hem ikinci elde hem de servis hizmetlerinde rekabeti artıracağına değinen Erdem, “Rekabetin artması, hizmet kalitesini de doğru oranda artıracak, araç çeşitliğinin artışı da yine aynı şekilde pazarı hareketlendirecektir. Tüm bu durumlar tüketici için orta vadede birer avantaj. Ancak uzun vadede genel görünümün değişeceğini öngörüyoruz. Her marka ve modeli aynı kefeye koymamak gerekiyor.” dedi.

Global başarı yakalanır mı?

Her “Çinli” markanın birbirinden ayrıştığına dikkat çeken Okan Erdem “Ülkemize gelen veya gelmesi muhtemel olan bazı markaların ürünleri global çapta başarı yakalayacak türden. Yenilikçi ruha sahip, iyi ürünler geliştiren ve yüksek üretim kapasitesine sahip markalar ilerleyen dönemde ayrışacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaş artık daha seçici

Otomobil kullanıcılarının geçmişle karşılaştırıldığında daha seçici olduğunu da hatırlatan Erdem, “Bundan 15 sene evvel tüketicimiz otomobillerin tasarımı, teknik özelliği veya üreticisi adına seçici davranmazken artık araştırıyor, okuyor, izliyor. Daha bilinçli kararlar veriyor. Avrupalı veya Amerikalı eski otomobillerin kötü kopyasından ibaret modeller de ülkemiz pazarına giriş yapıyor ve yapmaya devam edecek" dedi