  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Real Madrid'den Arda Güler kararı! İspanyollar duyurdu

Yeniden Refah’tan flaş “yerel seçim” çıkışı! O hamleyi yaptılar

Böylesi daha önce görülmedi, yapılamadı! Türkiye dünyada olmayan bir savunma sanayii silahını üretti

Nazilerden ilham alan Siyonistler ve Hindular iş birliği içindeler: Müslümanları ortak düşman olarak görüyorlar... Meğer Nazileri klavuz edinmişler

Yunan liderden büyük şerefsizlik! Vay alçak vay

Gazze için alçak adım! İsrail’den Musk’in boynuna tasma

Türkiye’nin Eurofighter Typhoon hamlesini bir de böyle okuyun! İşte bilinmeyenler

Denizde bulundu! Kur'an'da adı geçiyor... Bilim adamları araştırdı, kanseri anında bitirdiği ortaya çıktı

İşte kritik 5 nokta! Yatırım için bunlar şart!

Milli Emlak o ilde 5 bin TL'ye sudan UCUZ arsa satıyor
Otomotiv “Ülkemize 20 marka gelirse 12'si evine döner"
Otomotiv

“Ülkemize 20 marka gelirse 12'si evine döner"

Yeniakit Publisher
2023-11-27 15:03:33 - 2023-11-27 15:03:32
"Ülkemize 20 marka gelirse 12'si evine döner"

Otomobil kullanıcılarının geçmişle karşılaştırıldığında daha seçici. Peki Çinli markalar başta olmak üzere sektör gelecek vadediyor mu?

Özellikle Uzakdoğu’dan gelen yeni marka ve modellerin ikinci el ve oto servisleri hizmetlerinde de önümüzdeki yıllarda rekabeti artıracağını ve bu durumun tüketicinin yararına olacağını belirten Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem “Ancak gelen her markayı ve otomobili aynı kefeye koymamak gerekiyor. Ülkemize yeni gelen bazı markalar çok küçük ölçekli üretimler yaparken, bazılarıysa Dünya arenasında söz sahibi olabilecek iyi ürünler üretiyorlar. Ürünü iyi olan, alt yapısını iyi kuran ve köklü temellere sahip distribütörlerin getirdiği markalar uzun yıllar ülkemizdeki varlığını sürdürecektir. 20 yeni marka gelirse ancak 8’i ayakta kalır.” açıklamasını yaptı.

Her marka aynı kefede değil

Yeni gelen her marka ve modelin hem sıfır kilometrede hem ikinci elde hem de servis hizmetlerinde rekabeti artıracağına değinen Erdem, “Rekabetin artması, hizmet kalitesini de doğru oranda artıracak, araç çeşitliğinin artışı da yine aynı şekilde pazarı hareketlendirecektir. Tüm bu durumlar tüketici için orta vadede birer avantaj. Ancak uzun vadede genel görünümün değişeceğini öngörüyoruz. Her marka ve modeli aynı kefeye koymamak gerekiyor.” dedi.

Global başarı yakalanır mı?

Her “Çinli” markanın birbirinden ayrıştığına dikkat çeken Okan Erdem “Ülkemize gelen veya gelmesi muhtemel olan bazı markaların ürünleri global çapta başarı yakalayacak türden. Yenilikçi ruha sahip, iyi ürünler geliştiren ve yüksek üretim kapasitesine sahip markalar ilerleyen dönemde ayrışacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaş artık daha seçici

Otomobil kullanıcılarının geçmişle karşılaştırıldığında daha seçici olduğunu da hatırlatan Erdem, “Bundan 15 sene evvel tüketicimiz otomobillerin tasarımı, teknik özelliği veya üreticisi adına seçici davranmazken artık araştırıyor, okuyor, izliyor. Daha bilinçli kararlar veriyor. Avrupalı veya Amerikalı eski otomobillerin kötü kopyasından ibaret modeller de ülkemiz pazarına giriş yapıyor ve yapmaya devam edecek" dedi

Fatih'te metruk bina çöktü! 2 otomobil kullanılamaz hale geldi! İşte o görüntüler
Fatih'te metruk bina çöktü! 2 otomobil kullanılamaz hale geldi! İşte o görüntüler

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih'te metruk bina çöktü! 2 otomobil kullanılamaz hale geldi! İşte o görüntüler

Üsküdar’da el frenini çekmeden indiği otomobilin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Üsküdar’da el frenini çekmeden indiği otomobilin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Yerel

Üsküdar’da el frenini çekmeden indiği otomobilin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Bakanların dönüp bir daha baktığı otomobil! İnsanlar duyunca kulaklarına inanamıyor
Bakanların dönüp bir daha baktığı otomobil! İnsanlar duyunca kulaklarına inanamıyor

Aktüel

Bakanların dönüp bir daha baktığı otomobil! İnsanlar duyunca kulaklarına inanamıyor

Satış rekorları kırıyor! Zorlu testlerden geçen bu otomobili Sibirya soğuklarında bile kullanabilirsiniz!
Satış rekorları kırıyor! Zorlu testlerden geçen bu otomobili Sibirya soğuklarında bile kullanabilirsiniz!

Otomotiv

Satış rekorları kırıyor! Zorlu testlerden geçen bu otomobili Sibirya soğuklarında bile kullanabilirsiniz!

TOGG'dan sonra ikinci yerli elektrikli otomobil geliyor! O tarihte satışa çıkıyor! İşte peynir ekmek gibi satacak o araç
TOGG'dan sonra ikinci yerli elektrikli otomobil geliyor! O tarihte satışa çıkıyor! İşte peynir ekmek gibi satacak o araç

Otomotiv

TOGG'dan sonra ikinci yerli elektrikli otomobil geliyor! O tarihte satışa çıkıyor! İşte peynir ekmek gibi satacak o araç

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23