Ülkemizdeki fırsatçılar utanır mı acaba? İngiltere'de enflasyonla mücadele için zincir marketlerden dev indirim

İngiltere'de hayat pahalılığı ve 30 yılın rekorunda olan enflasyon karşında zincir marketler elini taşın altına soktu. Türkiye'deki zincir marketlerin aksine stokçuluk ve zam kararı değil, temel gıda ürünlerine ulaşımı kolaylaştırmak için indirim kararı alındı.

Yüzde 13'e varan indirim uygulanacak

İngiltere’nin en büyük süpermarket zincirleri arasında yer alan Asda belirli temel gıda ürünlerinde yüzde 12, Morissons ise yüzde 13 indirim uygulanacağını açıkladı.

Yıl sonuna kadar fiyatlar düşük tutulacak

Ülkenin üçüncü en büyük süpermarket zinciri Asda’dan yapılan açıklamada, 100 temel ürünün fiyatlarının yıl sonuna kadar düşük tutulabilmesi için zincirin 73 milyonun üzerinde yatırım yapmayı planladığı kaydedildi.

İngilizler enflasyon baskısından şikayetçi

Asda’nın açıklamasında, market zincirinin yaptığı bir araştırmaya göre İngiltere’de her 10 tüketiciden 9’unun enflasyon baskısından dolayı endişeli olduğu, yüzde 87’nin ise bu yıl gıda ürünlerinde fiyatların artmaya devam etmesini beklediği belirtildi.

Hangi ürünlerde indirim olacak?

Market zincirinin açıklamasında, fiyat indirimlerinin taze sebze, meyve, et ve donduruluş gıda ürünlerini kapsamasının planlandığına dikkat çekildi.

"Müşterileri desteklemek için elimizden geleni yapacağız"

Konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Asda’nın ortaklarından Mohsin Issa, “Artan hayat pahalılığı karşısında hane halkının bütçesinin daraldığının farkındayız. Bu zor zamanda müşterilerimizi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” ifadelerini kullandı.

500 ürünü kapsayacak

İngiltere’nin dördüncü en büyük süpermarket zinciri Morissons’ın açıklamasında ise içerisinde tavuk, sosis, mısır gevreği, un, ekmek gibi temel besin ürünlerinin olduğu toplam 500 üründe fiyat indirimlerinin yapıldığı hatırlatıldı.

Morissions’ın Üst Yöneticisi David Potts ise, “Müşterilerimizin finansal baskı altında olduğunun farkındayız. Market harcamalarına gelince, onlara yardımcı olmak için üstümüze düşeni yapacağız.” İfadelerini kullandı.