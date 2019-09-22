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Ülkemiz dengelenme sürecini başarıyla atlattı

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ekonomide dengelenme sürecinin başarıyla atlatıldığını belirtti.

22 Eylül 2019 Pazar 11:00
Ülkemiz dengelenme sürecini başarıyla atlattı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, hükümetin aldığı önlemler ve attığı adımlar sayesinde ekonomide dengelenme sürecinin başarıyla atlatıldığını vurguladı.

Ekonomi dirençli

Türkiye ekonomisinin çok dirençli ve güçlü bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Aydın, “Ülkemiz dünyanın pek çok ülkesinin daraldığı bir ortamda hem FETÖ’yle mücadele ediyor hem savaştan kaçan 3 milyon Suriyeliye kucak açıyor hem de algı operasyonlarıyla sınanıyor” dedi. “Şu aşamada ‘Ekonomi kötüye gidiyor’, ‘Türkiye’ye yatırım yapmayın’, ‘Mevcut yatırımları çekin’ ve ‘S400 nedeniyle yaptırım uygulanacak’ gibi söylemlerle sürekli üzerimize oynadılar” ifadesini kullanan Aydın, şöyle devam etti: “Döviz üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Yüksek sesle ekonomimizi hedefe aldılar. Hamdolsun yeni ekonomi programı etkilerini gösterdi ve ülkemiz çok ciddi şekilde dengelenme sürecini iyi yönetti, atlattı. Bütün söylentiler ve algı operasyonları, güçlü ekonomi yapımızla boşa çıkarıldı. Öyle ki ekonomimizdeki bu dengelenme sürecindeki başarımız sürekli aleyhimizde açıklamalar yapan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’i bile Türkiye ekonomisini takdir eder bir açıklama yapmak zorunda bıraktı.

Aydın, OECD’nin bile Türkiye’yle ilgili daralma tahminini revize etmek zorunda kaldığına dikkat çekerek “Ekonomide rüştümüzü ispatladık” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 11:00
  1. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın
  2. ekonomide dengelenme süreci
  3. FETÖ’yle mücadele
  4. S400
  5. Fitch Ratings
  6. OECD
  7. Türkiye ekonomisi

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