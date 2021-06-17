Ülkelerini bekleyen tehlikeyi açıkladılar: Askeri kurum çökebilir

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Fransa'nın girişimiyle Birleşmiş Milletlerin (BM) himayesinde çevrim içi gerçekleştirilen "Uluslararası Lübnan Ordusuna Destek Konferansı"nda konuşma yaptı.

Ülkedeki mevcut ekonomik krizin yakın zamanda çözüleceğine dair bir işaret göremediklerini dile getiren Avn, "Lübnan'da kötüleşen ekonomik ve mali durum askeriyenin de aralarında yer alacağı kurumların çökmesine yol açar. Dolayısıyla ülke tümüyle güvenlik açısından açıkta kalmış olur." dedi.

Vatandaşın güvenini kazanan ordunun görevini sürdürebilmesi için daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu aktaran Avn, yerel para biriminin yaşadığı değer kaybı sebebi ile halihazırda yaklaşık yüzde 90 oranında maaşında düşüş yaşanan ordu mensuplarının sabırla görevlerini sürdürdüklerini belirtti.

Genelkurmay Başkanı Avn, Lübnan'ın içinden geçtiği bu hassas dönemin aşılması için ordu başta olmak üzere güvenlik kurumlarının desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeyne Aker de Lübnan'ın istikrarı ve güvenliğinin garantisi olan ordunun yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Lübnan'ın talebi üzerine Fransa'nın girişimi ve Birleşmiş Milletlerin (BM) himayesinde çevrim içi düzenlenen konferansa, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 20'den fazla ülke katılım gösterdi.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip bulunan Lübnan ekonomisi, 1975-1990 senelerindeki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçleri ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını istiyor.

Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken karaborsada dolar 15 bin lira üzerinden işlem görüyor.