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Aktüel Ülkelerine gidemeyen öğrenciler Karabük'teki yurtlarda en iyi şekilde ağırlanıyor
Aktüel

Ülkelerine gidemeyen öğrenciler Karabük'teki yurtlarda en iyi şekilde ağırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-24 17:48:27 -
Ülkelerine gidemeyen öğrenciler Karabük'teki yurtlarda en iyi şekilde ağırlanıyor

KARABÜK (AA) - Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Coşkun Güven, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkelerine gidemeyen yabancı uyruklu öğrencilerin yurtlarda en iyi şekilde ağırlandığını belirtti.

Öğrencilerin kaldığı Hubbi Hatun Yurdu'nu ziyaret eden Güven, yaptığı açıklamada, Karabük Üniversitesinde (KBÜ) eğitim gören ve salgın yüzünden ülkelerine dönemeyen 120 yabancı öğrenciyi burada misafir ettiklerini söyledi.

Yurdun iyi şartları olduğunu, burada öğrencilere konforlu hizmet verildiğini vurgulayan Coşkun Güven, "Öğrenciler ayrıca internet ve kantin hizmetleri imkanlarından da yararlanabiliyor. Yurdumuzda öğrencilerimizi en iyi şekilde ağırlamak için devletimizin tüm imkanlarını sunuyoruz." dedi.

Güven, öğrencilerle de bir süre sohbet etti.

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