Ülkede toprak kayması! Çok sayıda can kaybı var
Çin'in Zaoling kasabasında meydana gelen toprak kayması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.16 Mart 2019 Cumartesi 13:06
Çin'in Şanşi eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 7 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.
Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, Şanşi’nin Linfın kentine bağlı Zaoling kasabasında meydana gelen heyelanda iki bina yıkıldı.
Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı
Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Öte yandan 13 kişiden ise haber alınamıyor.
Yerel hükümet heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları başlattı.
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