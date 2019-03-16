Ülkede toprak kayması! Çok sayıda can kaybı var Çin'in Zaoling kasabasında meydana gelen toprak kayması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Çin'in Şanşi eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 7 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, Şanşi’nin Linfın kentine bağlı Zaoling kasabasında meydana gelen heyelanda iki bina yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Öte yandan 13 kişiden ise haber alınamıyor. Yerel hükümet heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları başlattı.

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