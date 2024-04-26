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Dünya Ülkede şiddetli deprem! 6.1 ile sallandılar
Dünya

Ülkede şiddetli deprem! 6.1 ile sallandılar

Yeniakit Publisher
2024-04-26 22:10:00 - 2024-04-26 22:31:06

3 Nisan'da 7.2 ile sallanan Tayvan’ın doğusunda bulunan Hualien şehrinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan, 3 Nisan’da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. Merkezi Hualien şehri olarak belirlenen depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklandı. Yerel saatle 02.21’de yaşanan sarsıntı başkent Taipei ve çevre illerde de hissedilirken, can ve mal kaybı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hualien’de 3 Nisan’da yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde en az 17 kişi hayatını kaybetmiş, binden fazla kişi ise yaralanmıştı.

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